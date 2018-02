WTA 125 Indian Wells: I Risultati del turno decisivo di Quali. Sara Errani nel main draw

Sara Errani ha superato le qualificazioni del torneo WTA 125 di Indian Wells, in California.

La 30enne romagnola, numero 143 del ranking mondiale e settima testa di serie delle “quali”, ha sconfitto l’ americana, Claire Lu, numero 236 Wta in tre set.

Md

(1) Linette, Magda vs Qualifier

(WC) Zvonareva, Vera vs (WC) Collins, Danielle

Townsend, Taylor vs Ahn, Kristie

Qualifier vs (5) Brady, Jennifer

(3) Hsieh, Su-Wei vs (WC) Kratzer, Ashley

Sorribes Tormo, Sara vs (WC) Dolehide, Caroline

Qualifier vs Qualifier

Gibbs, Nicole vs (7) Vikhlyantseva, Natalia

(6) Schiavone, Francesca vs Wickmayer, Yanina

Vickery, Sachia vs Kenin, Sofia

Riske, Alison vs Hogenkamp, Richel

Rodina, Evgeniya vs (4) Bondarenko, Kateryna

(8) Duan, Ying-Ying vs Nara, Kurumi

Golubic, Viktorija vs Qualifier

Petkovic, Andrea vs Tomljanovic, Ajla

Qualifier vs (2) Lepchenko, Varvara

WTA Indian Wells 125k | Cemento | $150.000 – TD Quali

Stadium 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Claire Liu vs Sara Errani



WTA Indian Wells 125K Claire Liu Claire Liu 3 6 3 Sara Errani Sara Errani 6 3 6 Vincitore: S. ERRANI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 C. Liu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 C. Liu 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 S. Errani 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Liu 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Liu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 C. Liu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Errani 15-0 15-30 15-40 5-3 → 6-3 C. Liu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 C. Liu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 C. Liu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Liu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Liu 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 S. Errani 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 C. Liu 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 3-4 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 C. Liu 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-3 → 1-4 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 C. Liu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-2 → 0-3 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 C. Liu 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

0 Aces 14 Double Faults 281% 1st Serve % 83%37/71 (52%) 1st Serve Points Won 39/71 (55%)6/17 (35%) 2nd Serve Points Won 6/15 (40%)8/16 (50%) Break Points Saved 7/13 (54%)14 Service Games Played 1332/71 (45%) 1st Return Points Won 34/71 (48%)9/15 (60%) 2nd Return Points Won 11/17 (65%)6/13 (46%) Break Points Won 8/16 (50%)13 Return Games Played 1443/88 (49%) Total Service Points Won 45/86 (52%)41/86 (48%) Total Return Points Won 45/88 (51%)84/174 (48%) Total Points Won 90/174 (52%)

2. Su Jeong Jang vs Amanda Anisimova



WTA Indian Wells 125K Su Jeong Jang Su Jeong Jang 3 6 0 Amanda Anisimova Amanda Anisimova 6 3 6 Vincitore: A. ANISIMOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 S. Jeong Jang 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-5 → 0-6 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 S. Jeong Jang 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 S. Jeong Jang 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Anisimova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Jeong Jang 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Anisimova 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 S. Jeong Jang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 5-2 A. Anisimova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 S. Jeong Jang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 A. Anisimova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 S. Jeong Jang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 A. Anisimova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Jeong Jang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Anisimova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 S. Jeong Jang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-4 → 3-5 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Jeong Jang 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 3-2 → 3-3 A. Anisimova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 S. Jeong Jang 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 A. Anisimova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 S. Jeong Jang 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 A. Anisimova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

15 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Naomi Broady vs Julia Boserup



WTA Indian Wells 125K Naomi Broady Naomi Broady 6 5 6 Julia Boserup Julia Boserup 3 7 3 Vincitore: N. BROADY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Boserup 0-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 5-3 → 6-3 N. Broady 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A df 5-2 → 5-3 J. Boserup 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 N. Broady 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Boserup 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 N. Broady 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-0 → 3-1 J. Boserup 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 N. Broady 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 1-0 → 2-0 J. Boserup 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 N. Broady 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 5-6 → 5-7 J. Boserup 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 N. Broady 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 J. Boserup 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 N. Broady 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 4-4 J. Boserup 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 N. Broady 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 J. Boserup 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Broady 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 J. Boserup 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 N. Broady 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 J. Boserup 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Broady 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 J. Boserup 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-3 → 5-3 N. Broady 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 J. Boserup 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Broady 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 J. Boserup 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Broady 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 J. Boserup 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Broady 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Yafan Wang vs Louisa Chirico



WTA Indian Wells 125K Yafan Wang Yafan Wang 6 7 Louisa Chirico Louisa Chirico 3 5 Vincitore: Y. WANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Chirico 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Y. Wang 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Chirico 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Y. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Chirico 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-4 → 4-4 Y. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 L. Chirico 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 Y. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 L. Chirico 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-3 → 1-3 Y. Wang 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-2 → 0-3 L. Chirico 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Y. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Chirico 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-3 → 6-3 Y. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 L. Chirico 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Y. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Chirico 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 Y. Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-0 → 3-1 L. Chirico 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Y. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 L. Chirico 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 1-0

16 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Francesca di Lorenzo vs Victoria Duval



WTA Indian Wells 125K Francesca Di Lorenzo Francesca Di Lorenzo 3 2 Victoria Duval Victoria Duval 6 6 Vincitore: V. DUVAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 V. Duval 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 F. Di Lorenzo 0-15 0-30 0-40 df 2-4 → 2-5 V. Duval 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 2-4 F. Di Lorenzo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 V. Duval 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 F. Di Lorenzo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 V. Duval 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Di Lorenzo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Duval 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 F. Di Lorenzo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 V. Duval 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-4 → 2-5 F. Di Lorenzo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 V. Duval 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 F. Di Lorenzo 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 V. Duval 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Di Lorenzo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 V. Duval 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

2. Vera Lapko vs Misaki Doi