Ryan Harrison potrebbe sporgere denuncia contro Donald Young

Ryan Harrison, accusato di razzismo da Donald Young durante la partita del primo turno dell’ATP 250 di New York della scorsa settimana, potrebbe ora sporgere denuncia contro il connazionale dopo che l’ATP non ha trovato alcuna prova sui presunti insulti razziali di Harrison.

“E ‘stata una delle settimane più difficili della mia vita. Ero sicuro che non avessi detto nulla su ciò di cui mi accusava, ma non potevo difendermi senza immagini. Sarebbe sempre stata la mia parola contro la sua. Ci siamo scambiati parole dure, ma niente di razziale come mi ha accusato “, ha detto Harrison.

Il caso ora potrebbe risolversi in tribunale: “Non volevo crederci quando ho sentito per la prima volta la sua accusa. Parlerò con i miei avvocati, perché quello che ha fatto è stato gettare fango sul mio nome. Per me è chiaro che le accuse erano dovute all’invidia che ha sulla mia persona, perché sono un tennista migliore di lui”.