LIVE Challenger Bergamo: I risultati con il Live dettagliato del Day 3. Bene gli azzurri

Dopo le vittorie di Luca Vanni, Gianluigi Quinzi, Stefano Napolitano, Andrea Arnaboldi e Lorenzo Sonego nella giornata di ieri, oggi al torneo challenger di Bergamo al via altri azzurri, alcuni impegnati nell’incontro di primo turno, altri per un posto agli ottavi di finale.

Alle ore 15 farà il suo esordio Salvatore Caruso impegnato contro il qualificato francese Sadio Doumbia, classe 1990 e n.393 del mondo. Incontro che sulla carta vede favorito il tennista siciliano, sia per classifica che per quanto riguarda i risultati ottenuti in questo inizio di stagione. Alla stessa ora al palazzetto di Alzano, in un incontro valevole l’accesso ai quarti di finale, andrà di scena l’incontro tra Luca Vanni, lucky looser, contro il tennista estone Jurgen Zopp, match per nulla facile per il tennista aretino. Tornando al centrale a seguire dell’incontro tra Caruso e Doumbia, si sfideranno il tennista piemontese Stefano Napolitano, bravo a estromettere il promettente spagnolo Juame Munar in due set, contro la wild card olandese Thiemo de Bakker. Si preannuncia una partita davvero difficile ma sicuramente esaltante per l’azzurro classe 1995 che davanti a sé si ritroverà un tennista che, seppur sceso in classifica dopo l’infortunio dello scorso anno, è stato numero 40 del mondo come sua miglior classifica, il quale su questi campi è un serio candidato alla vittoria finale. Stefano dunque sarà chiamato a una grande prestazione per uscirne vincitore. Non prima delle 18:30 andrà in campo Lorenzo Sonego in una sfida affascinante contro il lettone ex top 10 Ernests Gulbis, rivincita dell’incontro giocatosi qualche settimane fa nelle qualificazioni dell’ATP di Sofia dove Lorenzo si arrese dopo tre tie break lottati in quasi tre ore di gioco.

Da Bergamo, Luigi Calvo

Challenger Bergamo | Indoor | e64.000 – 1°-2° Turno

BERGAMO PALANORDA – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Benjamin Bonzi / Gabor Borsos vs Scott Clayton / Jonny O’Mara



2. Mohamed Safwat vs [4] Mats Moraing



3. [Q] Sadio Doumbia vs [7] Salvatore Caruso (non prima ore: 15:00)



4. Stefano Napolitano vs [WC] Thiemo de Bakker



5. [5] Lorenzo Sonego vs [WC] Ernests Gulbis (non prima ore: 18:00)



6. [1/SE] Matteo Berrettini vs Matteo Viola (non prima ore: 20:30)



ALZANO PALAZZETTO – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Tomasz Bednarek / Grzegorz Panfil vs [4] Rameez Junaid / Igor Zelenay



2. [3] Jurgen Zopp vs [LL] Luca Vanni (non prima ore: 15:00)



3. Nicola Kuhn vs [SE] Constant Lestienne



4. [1] Sander Gille / Joran Vliegen vs Nathaniel Lammons / Alex Lawson



5. Laurynas Grigelis / Alessandro Motti vs Pedro Martinez / Jaume Munar