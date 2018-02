Challenger Morelos: Il Main Draw. Nessuna presenza italiana.

Challenger Morelos CH | Cemento | $50.000

(1) Martin, Andrej vs Quiroz, Roberto

Eubanks, Christopher vs Scholtz, Nicolaas

Galan, Daniel Elahi vs Hernandez-Fernandez, Jose

Boluda-Purkiss, Carlos vs (6/WC) Kokkinakis, Thanasi

(4) King, Evan vs Statham, Rubin

Matosevic, Marinko vs Garin, Christian

(WC) Patino, Luis vs Gonzalez, Alejandro

Diez, Steven vs (8) Popko, Dmitry

(5) Arevalo, Marcelo vs Qualifier

Sarkissian, Alexander vs (WC) Sanchez, Manuel

Choinski, Jan vs Pavic, Ante

Ortega-Olmedo, Roberto vs (3) Novikov, Dennis

(7) Krstin, Pedja vs (WC) Hank, Tigre

Krajicek, Austin vs Qualifier

Vilella Martinez, Mario vs Qualifier

Qualifier vs (2) King, Kevin