Challenger Cherbourg: Matteo Berrettini si ferma in semifinale (Video)

Matteo Berrettini è stato sconfitto in semifinale nel torneo challenger di Cherbourg.

Il 22enne romano, numero 124 del ranking mondiale e quarta testa di serie, è stato superato dal tedesco Maximilian Marterer, numero 78 Atp e seconda testa di serie con il risultato di 64 76 (7).

Da segnalare che Matteo nel secondo parziale è stato avanti per 3 a 0, con un break di vantaggio, prima di perdere il servizio nel quinto gioco.

Nel tiebreak ha anche avuto una palla set, ma sul servizio dell’avversario, prima di cedere alla terza palla match a disposizione per il teutonico per 9 punti a 7.

Challenger Cherbourg | Indoor | e43.000 – Semifinali

CENTRAL – Ora italiana: 14:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. Mats Moraing vs [WC] Constant Lestienne



Moraing – Lestienne

174. Singles ranking 304.

20. 6. 1992 Birthdate 23. 5. 1992

left Plays right

2. [4] Matteo Berrettini vs [2] Maximilian Marterer



Berrettini – Marterer

124. Singles ranking 78.

12. 4. 1996 Birthdate 15. 6. 1995

right Plays left

3. Goncalo Oliveira / Gleb Sakharov vs [2] Romain Arneodo / Tristan-Samuel Weissborn