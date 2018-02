ATP New York: Stefano Travaglia arriva vicino alla vittoria contro Jeremy Chardy (Video)

Stefano Travaglia si ferma al primo turno nel torneo ATP 250 di New York ($668.460, indoor hard).

L’azzurro, proveniente dalle qualificazioni si è arreso a Jeremy Chardy, con il risultato di 46 76 (1) 64 dopo 2 ore e 7 minuti di partita.

Da segnalare che nel primo set Travaglia sul 4 pari piazzava il break decisivo (a 30) e dopo che Chardy aveva commesso anche un doppio fallo.

Nel game successivo l’azzurro teneva a 0 il turno di battuta, piazzando anche due ace e conquistando in questo modo la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set Stefano sul 5 pari mancava una palla break, che l’avrebbe portato a servire per il match sul 6 a 5.

Si andava poi al tiebreak e qui l’azzurro cedeva malamente la frazione per 7 punti a 1.

Nel terzo set Travaglia nel primo game e per colpa di un doppio fallo sulla palla break perdeva ai vantaggi il turno di battuta.

Nel game successivo però l’azzurro controbrekkava immediatamente l’avversario e impattava sull’1 pari.

Sul 4 a 3 Travaglia, dal 15-40, mancava due palle break per poter andare a servire per il match nel gioco successivo.

Nel game seguente Stefano perdeva a 15 il servizio e pochi minuti dopo anche la partita per 6 a 4.

La partita punto per punto



ATP New York Stefano Travaglia Stefano Travaglia 6 6 4 Jeremy Chardy Jeremy Chardy 4 7 6 Vincitore: J. CHARDY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Chardy 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Travaglia 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 J. Chardy 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Travaglia 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-3 → 4-3 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 J. Chardy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-15 1-1 → 2-1 J. Chardy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 S. Travaglia 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* df ace 6-6 → 6-7 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 J. Chardy 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-5 → 5-5 J. Chardy 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Chardy 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 J. Chardy 15-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Travaglia 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 6-4 J. Chardy 0-15 30-15 30-30 df 30-40 4-4 → 5-4 S. Travaglia 15-0 30-0 3-4 → 4-4 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Travaglia 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

S. Travaglia – J. Chardy

02:06:07

16 Aces 9

5 Double Faults 3

58% 1st Serve % 69%

46/56 (82%) 1st Serve Points Won 52/69 (75%)

19/41 (46%) 2nd Serve Points Won 18/31 (58%)

3/5 (60%) Break Points Saved 3/5 (60%)

16 Service Games Played 16

17/69 (25%) 1st Return Points Won 10/56 (18%)

13/31 (42%) 2nd Return Points Won 22/41 (54%)

2/5 (40%) Break Points Won 2/5 (40%)

16 Return Games Played 16

65/97 (67%) Total Service Points Won 70/100 (70%)

30/100 (30%) Total Return Points Won 32/97 (33%)

95/197 (48%) Total Points Won 102/197 (52%)

132 Ranking 95

26 Age 31

Ascoli Piceno, Italy Birthplace Pau, France

Foligno, Italy Residence Liege, Belgium

6’1″ (185 cm) Height 6’2″ (187 cm)

176 lbs (80 kg) Weight 165 lbs (75 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2008 Turned Pro 2005

2/2 Year to Date Win/Loss 1/2

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 1

$357,455 Career Prize Money $7,173,524