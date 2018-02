LIVE ATP Rotterdam: I risultati del Day 2. Subito eliminato Stan Wawrinka. Niente quarto con Roger Federer (Video)

Non ha fatto in tempo a cominciare che già si è fermato, il percorso di Stan Wawrinka al torneo di Rotterdam. Opposto a Tallon Griekspoor (259), lo svizzero è stato battuto in tre set con il risultato di 4-6 6-3 6-2. Sfuma così la possibilità di vedere un quarto di finale con Roger Federer (2), in cui Roger, dovesse raggiungerlo, si giocherebbe il primo posto della classifica ATP.

Eppure la partita di Wawrinka era cominciata nel migliore dei modi, rubando subito il servizio all’avversario in entrata e portando il break di vantaggio fino alla fine del set. Stesso canovaccio ma a parti invertite nel secondo, in cui l’olandese ha conquistato il break alla prima occasione, pareggiando i conti nel computo dei set. Meno combattuta la frazione decisiva, andata come detto al 21enne di casa.

ATP Rotterdam 500 | Indoor | e1.862.925 – 1° Turno

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Philipp Kohlschreiber vs Karen Khachanov



ATP Rotterdam Philipp Kohlschreiber Philipp Kohlschreiber 3 7 7 Karen Khachanov Karen Khachanov 6 6 6 Vincitore: P. KOHLSCHREIBER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* ace 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 P. Kohlschreiber 30-0 40-0 5-6 → 6-6 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 P. Kohlschreiber 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-4 → 4-5 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 2-4 → 3-4 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 2-3 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* ace 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 40-15 ace 6-5 → 6-6 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 K. Khachanov 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Khachanov 15-0 15-15 40-15 3-5 → 3-6 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 K. Khachanov 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [Q] Daniil Medvedev vs [9] Gilles Muller



ATP Rotterdam Daniil Medvedev Daniil Medvedev 6 7 Gilles Muller [9] Gilles Muller [9] 4 6 Vincitore: D. MEDVEDEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 1-2* 2-2* df 3*-2 4*-2 ace 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 6-6 → 7-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 G. Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 G. Muller 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 G. Muller 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 G. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-1 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 G. Muller 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-0 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 2-0 G. Muller 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 G. Muller 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 G. Muller 15-0 30-0 ace 40-0 5-1 → 5-2 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 G. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 G. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 G. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

3. Benoit Paire vs [4] David Goffin



ATP Rotterdam N. Mahut N. Mahut 1 3 D. Goffin D. Goffin 6 6 Vincitore: D. Goffin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6

4. [WC] Robin Haase / Matwe Middelkoop vs [WC] Jasper Smit / Jesse Timmermans



ATP Rotterdam Robin Haase / Matwe Middelkoop Robin Haase / Matwe Middelkoop 6 6 Jasper Smit / Jesse Timmermans Jasper Smit / Jesse Timmermans 2 4 Vincitori: HAASE / MIDDELKOOP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Haase / Middelkoop 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Smit / Timmermans 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 R. Haase / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Smit / Timmermans 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 R. Haase / Middelkoop 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 J. Smit / Timmermans 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 R. Haase / Middelkoop 15-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Smit / Timmermans 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Haase / Middelkoop 15-0 30-0 30-15 0-1 → 1-1 J. Smit / Timmermans 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Haase / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 J. Smit / Timmermans 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 4-2 → 5-2 R. Haase / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 J. Smit / Timmermans 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 R. Haase / Middelkoop 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Smit / Timmermans 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Haase / Middelkoop 0-15 15-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 J. Smit / Timmermans 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

5. [WC] Tallon Griekspoor vs [5] Stan Wawrinka (non prima ore: 19:30)



ATP Rotterdam Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 4 6 6 Stan Wawrinka [5] Stan Wawrinka [5] 6 3 2 Vincitore: T. GRIEKSPOOR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 T. Griekspoor 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2 S. Wawrinka 0-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 3-1 → 3-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 T. Griekspoor 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-15 3-0 → 3-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 3-4 → 3-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 S. Wawrinka 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

6. [WC] Felix Auger-Aliassime vs Filip Krajinovic



ATP Rotterdam Felix Auger-Aliassime Felix Auger-Aliassime 2 6 5 Filip Krajinovic Filip Krajinovic 6 3 7 Vincitore: F. KRAJINOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-4 → 4-4 F. Krajinovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 ace 1-2 → 2-2 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 4-2 → 5-2 F. Krajinovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Krajinovic 0-15 15-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Krajinovic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 F. Krajinovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 1-3 → 1-4 F. Krajinovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 F. Krajinovic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Sander Arends / Thiemo de Bakker vs [2] Oliver Marach / Mate Pavic



ATP Rotterdam Sander Arends / Thiemo de Bakker Sander Arends / Thiemo de Bakker 4 6 9 Oliver Marach / Mate Pavic [2] Oliver Marach / Mate Pavic [2] 6 1 11 Vincitori: MARACH / PAVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 O. Marach / Pavic 0-1 O. Marach / Pavic 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2 3-3 3-4 4-4 5-4 5-5 5-6 6-6 6-7 7-7 7-8 8-8 9-8 9-9 ace 10-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Arends / de Bakker 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 5-1 → 6-1 O. Marach / Pavic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace df 4-1 → 5-1 S. Arends / de Bakker 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 O. Marach / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 S. Arends / de Bakker 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 O. Marach / Pavic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 1-0 → 2-0 S. Arends / de Bakker 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 O. Marach / Pavic 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Arends / de Bakker 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 4-5 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 S. Arends / de Bakker 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 O. Marach / Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Arends / de Bakker 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Arends / de Bakker 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-1 → 0-2 S. Arends / de Bakker 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1

2. Feliciano Lopez / Marc Lopez vs [4] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau



ATP Rotterdam Feliciano Lopez / Marc Lopez Feliciano Lopez / Marc Lopez 4 4 Jean-Julien Rojer / Horia Tecau [4] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau [4] 6 6 Vincitori: ROJER / TECAU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Lopez / Lopez 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Lopez / Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. Lopez / Lopez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 2-2 → 2-3 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 F. Lopez / Lopez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Lopez / Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Rojer / Tecau 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 4-6 F. Lopez / Lopez 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Rojer / Tecau 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 F. Lopez / Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Lopez / Lopez 15-0 15-15 df 30-15 ace ace 2-2 → 3-2 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Lopez / Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Lopez / Lopez 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. Jan-Lennard Struff vs Viktor Troicki



ATP Rotterdam Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 6 6 2 Viktor Troicki Viktor Troicki 1 7 6 Vincitore: V. TROICKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 J. Struff 15-0 ace 30-0 40-0 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 2-4 → 2-5 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 ace 2-3 → 2-4 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 V. Troicki 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 V. Troicki 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* ace 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* ace 6-6 → 6-7 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-6 → 6-6 V. Troicki 30-0 ace 40-0 40-15 df 5-5 → 5-6 J. Struff 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 4-5 → 5-5 V. Troicki 0-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 J. Struff 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Struff 15-0 30-0 40-15 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 V. Troicki 15-0 15-15 30-15 ace 2-2 → 2-3 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-2 → 2-2 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Struff 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 ace 5-1 → 6-1 V. Troicki 15-0 ace 15-15 30-15 40-30 ace 40-40 40-A 4-1 → 5-1 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-1 → 4-1 V. Troicki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 V. Troicki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 df 40-A 40-40 ace 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. Ivan Dodig / Rajeev Ram vs Alexander Zverev / Mischa Zverev



ATP Rotterdam Ivan Dodig / Rajeev Ram Ivan Dodig / Rajeev Ram 6 6 Alexander Zverev / Mischa Zverev Alexander Zverev / Mischa Zverev 3 2 Vincitori: DODIG / RAM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 I. Dodig / Ram 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-2 → 6-2 A. Zverev / Zverev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 5-2 I. Dodig / Ram 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Zverev / Zverev 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-2 → 3-2 I. Dodig / Ram 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Zverev / Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 I. Dodig / Ram 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Zverev / Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 I. Dodig / Ram 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Zverev / Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 I. Dodig / Ram 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 A. Zverev / Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 I. Dodig / Ram 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Zverev / Zverev 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 I. Dodig / Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Zverev / Zverev 15-0 15-15 df 40-15 0-1 → 0-2 I. Dodig / Ram 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

2. Karen Khachanov / Lucas Pouille vs Rohan Bopanna / Edouard Roger-Vasselin (non prima ore: 14:30)