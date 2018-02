Winter Cup: finale per la under 12 maschile. Davide Tortora vince in Moldova. Doppi vincenti in Kenya

In questo week end si è conclusa la fase finale della Winter Cup under 12, competizione europea a squadre in cui la nostra compagine maschile era arrivata a qualificarsi, mentre le ragazze erano state eliminate nella fase a gironi.

Ottima prova del nostro team, capitanato da Luca Sbrascini e composto da Sebastiano Cocola, Giorgio Gatto e Davide Rapagnetta, che si è dimostrato tra i più forti in Europa, battendo al primo turno la Francia, con la vittoria di Rapagnetta, la sconfitta di Gatto e la vittoria decisiva del doppio Cocola- Rapagnetta. Al secondo turno i nostri hanno avuto la meglio sempre per 2-1 sull’Ucraina con la vittoria di Gatto, la sconfitta di Rapagnetta e, ancora una volta la vittoria decisiva del doppio Cocola- Rapagnetta.

Nella finale decisiva per l’assegnazione della medaglia d’ oro, l’Italia è stata sconfitta solo dalla Repubblica ceca con Rapagnetta e Gatto che nulla hanno potuto fare contri i rispettivi avversari nei due singolari. Ottima prova complessiva comunque per i nostri ragazzini.

Per resto molti italiani impegnati in Europa e in Africa in diversi tornei ITF Junior under 18. Il risultato migliore lo ha ottenuto Davide Tortora (2000), bravissimo ad aggiudicarsi il torneo di grado 2 in Moldova, partendo dalle qualificazioni e vincendo in finale con il russo Binda con il punteggio di 7-6 7-5. Nello stesso torneo semifinale per Riccardo Di Nocera (2000) e Federico Arnaboldi (2000), secondo turno per Giacomo Dambrosi (2001) e Gianmarco Ferrari (2000). Nel femminile dello stesso torneo, Quarti di finale per Federica Rossi (2001) e primo turno per Isabella Tcherkes Zade (2000).

Molti italiani anche in Kenya, dove si sono fatti valere in un torneo G5. Sia in campo maschile che in quello femminile i nostri hanno vinto il torneo di doppio. Nel femminile hanno vinto Asia Serafini (2003) e Eleonora Alvisi (2003), nel maschile Luca Castagnola (2002) e Samuel Vincent Ruggeri (2002). Buone prove anche in singolare, dove nel femminile Asia Serafini (2003) è arrivata in finale, Eleonora Alvisi (2003) e Beatrice Ricci (2003) sono arrivate ai quarti e Alessandra Simone (2003) si è fermata al secondo turno.

Nel maschile Marcello Serafini (2002) è arrivato in semifinale, quarti di finale per Enrico Wood (2002), terzo turno per Luca Castagnola (2002), secondo turno per Samuel Vincent Ruggeri (2002) e primo turno per Carlos Carvalho (2003).

In Germania, ad Amburgo, in un torneo G4, primo turno per Lorenzo Lorusso (2000). Infine in Egitto in un torneo G5 finale per Andrea Cugini (2001), terzo turno per Giulio Perego (2003), secondo turno per Pietro Perego (2001) e Andrea De Berchi (2002), primo turno per Alessio Tramontin (2003) e Alessandro Parigi (2001). Nel femminile secondo turno per Carlotta Mencaglia (2003), mentre non si sono qualificate Anita Pedulla (2002), Elena di Battista (2001) e Valentina Gaggini (2002).

Paolo Angella