Fed Cup: Italia vs Spagna 0-1. Carla Suarez Navarro senza patemi batte Jasmine Paolini

Niente da fare per Jasmine Paolini mai praticamente in partita contro Carla Suarez Navarro nel primo incontro della sfida di Fed Cup valida per il primo turno del World Group 2 tra Italia e Spagna che fino a domani si contenderanno l’accesso ai play-off per la promozione in Fed Cup 2019.

La spagnola si è imposta con il risultato di 62 63 dopo 1 ora e 11 minuti di partita.

Da segnalare che nel primo set l’iberica si portava sul 4 a 1, con due break messi a segno nel terzo e quinto gioco.

Sull’1 a 4 l’azzurra recuperava a 30 un break, ma nel gioco successivo, dal 30 pari cedeva due punti consecutivi, con la spagnola che martellava da fondo campo e otteneva nuovamete il doppio break.

Sul 5 a 2 Carla teneva a 15 il servizio e portava a casa la frazione per 6 a 2, piazzando un diritto lungolinea vincente sulla palla set.

Nel secondo set Jasmine nel quinto game, sul 2 pari, perdeva a 30 il turno di battuta, con l’iberica che sulla palla break piazzava un bel diritto vincente.

Sul 4 a 2, dopo un lungo game, la Paolini perdeva per la seconda volta nel set la battuta, commettendo un gratuito di diritto sul break point.

Nel game successivo sul 2 a 5 l’azzurra aveva una reazione e recuperava un break (a 15), con la complicità della spagnola che commetteva un doppio fallo sulla palla break.

Sul 5 a 3 però la Suarez Navarro metteva a segno il terzo break del parziale (a 30), chiudendo la partita per 6 a 3 e piazzando sulla palla match un bel passante lungolinea di rovescio.

