Challenger Cherbourg: Il Tabellone di Quali. Andrea Pellegrino n.3 del seeding cadetto.

Challenger Cherbourg | Indoor | e43.000

(1) Clarke, Jay vs Bye

Bye vs (WC) Bresson, Leo

Bye vs De Schepper, Joffrey

Bye vs (5) Moriya, Hiroki

(2) Janvier, Maxime vs Bye

Karatsev, Aslan vs Bodmer, Adrian

Davydenko, Philipp vs Krawietz, Kevin

Bye vs (7) Ymer, Mikael

(3) Pellegrino, Andrea vs Bye

Bye vs Popyrin, Alexei

Bye vs Nouza, Petr

Bye vs (8) Tabatruong, Maxime

(4) Muller, Alexandre vs Bye

(WC) Gueydan, Quentin vs Elgin, Mikhail

Boutillier, Remi vs Couacaud, Enzo

Bye vs (6) Doumbia, Sadio

TOURLAVILLE 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Jay Clarke vs [WC] Leo Bresson

2. [WC] Quentin Gueydan vs Mikhail Elgin

3. Aslan Karatsev vs Adrian Bodmer

TOURLAVILLE 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Joffrey De Schepper vs [5] Hiroki Moriya

2. Remi Boutillier vs Enzo Couacaud

3. Petr Nouza vs [8] Maxime Tabatruong

4. [3] Andrea Pellegrino vs Alexei Popyrin

5. Philipp Davydenko vs Kevin Krawietz (non prima ore: 16:30)