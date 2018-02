Marin Cilic non giocherà a Buenos Aires

Marin Cilic, numero tre del mondo e finalista all’Australian Open 2018, ha annunciato oggi il suo ritiro dall’ATP 250 di Buenos Aires, che inizierà lunedì prossimo.

Il croato, che sarebbe stato il n.1 del seeding, non ha ancora completamente recuperato dagli sforzi sostenuti a Melbourne ed è anche in dubbio per l’ATP 500 di Rio de Janeiro, che si giocherà la settimana seguente. È possibile che Cilic voglia tornare in campo solo dall’ATP 500 di Acapulco in programma dal prossimo 26 febbraio.