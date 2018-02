WTA San Pietroburgo: Petra Kvitova conquista il torneo russo (Video)

Una vittoria ‘senza patemi’. Petra Kvitova ha confermato l’eccellente slancio dimostrato durante la settimana e ha vinto il WTA di San Pietroburgo dopo aver sconfitto Kristina Mladenovic in finale.

La tennista francese non ha presentato grandi argomenti contro Kvitova per tutta la durata della finale.

La due volte campionessa di Wimbledon ha giocato un eccellente tennis vincendo 6-1, 6-2 in poco più di un’ora. Questo è il 21 esimo titolo WTA in carriera per la ceca, il primo nel 2018.

Da domani Petra passerà dal numero 29, al 21 ° posto . Per quanto riguarda la Mladenovic, nonostante la buona settimana, uscirà dalle prime 10, scavalcata da Julia Goerges.

WTA St. Petersburg Premier | Indoor | $799.000 – Finali

Sibur Arena – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [O] Timea Bacsinszky / Vera Zvonareva vs Alla Kudryavtseva / Katarina Srebotnik



WTA St. Petersburg Timea Bacsinszky / Vera Zvonareva Timea Bacsinszky / Vera Zvonareva 2 6 10 Alla Kudryavtseva / Katarina Srebotnik Alla Kudryavtseva / Katarina Srebotnik 6 1 3 Vincitori: BACSINSZKY / ZVONAREVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-3 A. Kudryavtseva / Srebotnik 1-0 T. Bacsinszky / Zvonareva 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2 7-3 8-3 9-3 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Kudryavtseva / Srebotnik 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 5-1 → 6-1 T. Bacsinszky / Zvonareva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-1 → 5-1 A. Kudryavtseva / Srebotnik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 T. Bacsinszky / Zvonareva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 3-1 A. Kudryavtseva / Srebotnik 0-15 0-40 df 15-40 df 2-0 → 3-0 T. Bacsinszky / Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 A. Kudryavtseva / Srebotnik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Bacsinszky / Zvonareva 0-15 0-30 15-30 ace 2-5 → 2-6 A. Kudryavtseva / Srebotnik 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 T. Bacsinszky / Zvonareva 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 A. Kudryavtseva / Srebotnik 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 T. Bacsinszky / Zvonareva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 A. Kudryavtseva / Srebotnik 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 T. Bacsinszky / Zvonareva 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 A. Kudryavtseva / Srebotnik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. Elena Dementieva / Anastasia Myskina vs Martina Hingis / Iva Majoli Esibizione



ATP St. Petersburg Elena Dementieva / Anastasia Myskina • Elena Dementieva / Anastasia Myskina 0 4 1 0 Martina Hingis / Iva Majoli Martina Hingis / Iva Majoli 0 2 4 0 Vincitori: HINGIS / MAJOLI per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 E. Dementieva / Myskina 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 E. Dementieva / Myskina 1-4 M. Hingis / Majoli 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 E. Dementieva / Myskina 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Hingis / Majoli 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 E. Dementieva / Myskina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 M. Hingis / Majoli 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 E. Dementieva / Myskina 0-30 0-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-0 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 E. Dementieva / Myskina 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Hingis / Majoli 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 E. Dementieva / Myskina 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 M. Hingis / Majoli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 E. Dementieva / Myskina 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 1-0 → 1-1 M. Hingis / Majoli 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. [4] Kristina Mladenovic vs [WC] Petra Kvitova (non prima ore: 14:30)