WTA Taipei City: Successo finale di Timea Babos

L’ungherese Timea Babos ha vinto il torneo Wta International di Taipei City.

La 24enne di Sopron, numero 45 Wta e quarta favorita del seeding, si è imposta con il punteggio di 75 61, in un’ora e 24 minuti, sull’ucraina Kateryna Kozlova, numero 85 del ranking mondiale, alla prima finale nel circuito maggiore.

Per la Babos, trionfatrice agli ultimi Aus Open di doppio in coppia con “Kiki” Mladenovic, è il terzo trofeo Wta messo in bacheca, dopo quelli conquistati a Budapest 2017 e Monterrey 2012.

WTA Taipei City Timea Babos [4] Timea Babos [4] 7 6 Kateryna Kozlova Kateryna Kozlova 5 1 Vincitore: T. BABOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Babos 15-0 30-0 30-15 5-1 → 6-1 K. Kozlova 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 T. Babos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 K. Kozlova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 T. Babos 15-0 ace 30-0 30-15 2-0 → 3-0 K. Kozlova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 T. Babos 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 K. Kozlova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 T. Babos 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 5-5 → 6-5 K. Kozlova 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 T. Babos 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 K. Kozlova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 T. Babos 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-4 → 3-4 K. Kozlova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Babos 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 K. Kozlova 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 T. Babos 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 K. Kozlova 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-1 → 1-1 T. Babos 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

