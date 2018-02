ATP Quito: Il Tabellone Principale. Sono tre gli azzurri ai nastri di partenza.

ATP Quito 250 | Terra | $501.345

(1) Carreno Busta, Pablo vs Bye

Dutra Silva, Rogerio vs Qualifier

(WC) Moutet, Corentin vs Menendez-Maceiras, Adrian

Escobedo, Ernesto vs (7) Karlovic, Ivo

(4) Lorenzi, Paolo vs Bye

Qualifier vs Qualifier

(PR) Andujar, Pablo vs Travaglia, Stefano

(WC) Robredo, Tommy vs (8) Jarry, Nicolas

(5) Zeballos, Horacio vs Monteiro, Thiago

Qualifier vs Polansky, Peter

Ruud, Casper vs Berlocq, Carlos

Bye vs (3) Monfils, Gael

(6) Estrella Burgos, Victor vs Bellucci, Thomaz

Melzer, Gerald vs Cecchinato, Marco

Hanfmann, Yannick vs (WC) Quiroz, Roberto

Bye vs (2) Ramos-Vinolas, Albert