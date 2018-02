ATP Sofia: Il Tabellone Principale. Ostacolo russo per Andreas Seppi poi eventualmente Muller.

(1) Wawrinka, Stanvs ByeQualifier vs (WC) Donski, Alexander(WC) Andreev, Adrianvs Istomin, DenisQualifier vs (6) Troicki, Viktor

(4) Kohlschreiber, Philipp vs Bye

Stakhovsky, Sergiy vs Qualifier

Marterer, Maximilian vs Jaziri, Malek

(WC) Kuzmanov, Dimitar vs (7) Sousa, Joao

(5) Haase, Robin vs Copil, Marius

Djere, Laslo vs Kavcic, Blaz

Youzhny, Mikhail vs Seppi, Andreas

Bye vs (3) Muller, Gilles

(8) Donskoy, Evgeny vs Lacko, Lukas

Qualifier vs Albot, Radu

Baghdatis, Marcos vs Kukushkin, Mikhail

Bye vs (2) Mannarino, Adrian