Coppa Davis 2018, Group II Europa/Africa: i convocati

Tutto pronto per la disputa degli otto incontri di primo turno del Group II riservato alle squadre di Europa e Africa.

La Romania, prima forza del seeding, ospiterà un Lussemburgo privo di Gilles Muller e dunque ha davvero tutti i favori del pronostico per la vittoria finale.

Interessante il duello tra Slovenia e Polonia: nei padroni di casa ci saranno Aljaz Bedene, Blaz Kavcic e Blaz Rola, mentre gli ospiti faranno affidamento su Kamil Majchrzak, Hubert Hurkacz e la forte coppia di doppio formata da Lukasz Kubot e Marcin Matkowski.

Non ci sarà Casper Ruud in Egitto-Norvegia. Al suo posto è stato convocato il padre Christian, classe 1972 ed ex Top-40 nel 1995.

ROMANIA vs LUSSEMBURGO

Convocati Romania: Marius Copil (94), Nicolae Frunza (596), Bogdan Borza (797), Horia Tecau (D12), Florin Mergea (D71)

Convocati Lussemburgo: Raphael Calzi (D1535), Christophe Tholl (NR), Ugo Nastasi (NR), Robi Tholl (NR)

MAROCCO vs GEORGIA

Convocati Marocco: Lamine Ouahab (591), Amine Ahouda (698), Soufiane El Mesbahi (1533), Yassine Idmbarek (NR)

Convocati Georgia: Nikoloz Basilashvili (57), George Tsivadze (1082), Aleksandre Metreveli (NR), David Kvernadze (NR)

SLOVENIA vs POLONIA

Convocati Slovenia: Aljaz Bedene (52), Blaz Kavcic (110), Blaz Rola (195), Nik Razborsek (830), Tom Kocevar Desman (831)

Convocati Polonia: Kamil Majchrzak (213), Hubert Hurkacz (224), Michal Przysiezny (515), Lukasz Kubot (D1), Marcin Matkowski (D37)

ZIMBABWE vs TURCHIA

Convocati Zimbabwe: Benjamin Lock (463), Takanyi Garanganga (502), Mark Chigaazira (1312), Mehluli Don Ayanda Sibanda (NR)

Convocati Turchia: Cem Ilkel (260), Altug Celikbilek (422), Anil Yuksel (676), Sarp Agabigun (867), Tuna Altuna (D170)

EGITTO vs NORVEGIA

Convocati Egitto: Mohamed Safwat (208), Karim-Mohamed Maamoun (237), Youssef Hossam (296), Sherif Sabry (933), Akram El Sallaly (1253)

Convocati Norvegia: Viktor Durasovic (408), Herman Hoeyeraal (NR), Joachim Bjerke (NR), Christian Ruud (NR)

DANIMARCA vs IRLANDA

Convocati Danimarca: Frederik Nielsen (559), Soren Hess-Olesen (943), Benjamin Hannestad (1243), August Holmgren (1354), Thomas Kromann (NR)

Convocati Irlanda: Peter Bothwell (840), Simon Carr (895), Osgar O’Hoisin (1438), Julian Bradley (1886), Samuel Bothwell (D968)

TUNISIA vs FINLANDIA

Convocati Tunisia: Malek Jaziri (109), Moez Echargui (526), Anis Ghorbel (670), Aziz Dougaz (682), Skander Mansouri (873)

Convocati Finlandia: Emil Ruusuvuori (611), Harri Heliovaara (643), Patrik Niklas-Salminen (1111), Otto Virtanen (1674), Henri Kontinen (D3)

LITUANIA vs ESTONIA

Convocati Lituania: Ricardas Berankis (116), Laurynas Grigelis (279), Lukas Mugevicius (1326), Ainius Sabaliauskas (NR), Pijus Vaitiekunas (NR)

Convocati Estonia: Jurgen Zopp (171), Vladimir Ivanov (644), Kenneth Raisma (896), Mattias Siimar (1243)

Lorenzo Carini