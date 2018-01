Aljaz Bedene duro: “Il denaro nel tennis dovrebbe essere sufficiente per fare in modo che i migliori 300 possano vivere senza complicazioni, come nel golf.” Sulla questione caldo “nel tennis, purtroppo, i soldi hanno la priorità sulla salute”

I profitti che i giocatori di tennis percepiscono nei tornei professionisti sono oggetto di un crescente dibattito.

Aljaz Bedene, tennista sloveno che ha perso nel primo turno degli Australian Open da Roger Federer, ne ha parlato in un’intervista, lasciando anche alcune critiche.

“Molti dicono che i giocatori di tennis guadagnano molti soldi, ma otteniamo solo il 15% dei profitti del torneo. In altri sport, come la NBA o il calcio, i giocatori distribuiscono il 50% degli utili per la competizione.

Il denaro nel tennis dovrebbe essere sufficiente per fare in modo che i migliori 300 possano vivere senza complicazioni, come nel golf”.

Alla domanda sulle polemiche degli incontri a temperature elevate, Bedene ha espresso la sua opinione: “Ho seguito l’incontro di Djokovic e Monfils in cui entrambi si sono lamentati. Quel giorno faceva molto caldo e pensavo che non fosse salutare giocare in quel modo, nemmeno guardarlo in televisione.

Non so a chi piace questo tipo di gioco, perché anche gli spettatori trascorrono molte ore al caldo, ma nel tennis, purtroppo, i soldi hanno la priorità sulla salute “, ha concluso il 28enne.