Australian Open: Il programma completo di Sabato 27 Gennaio

Rod Laver Arena – Ora: 03:00 (ora locale: 13:00)

1. C. Tseng vs S.Korda

2. D.Alcott vs D.Wagner

Non prima delle 09:30

3. S.Halep vs C.Wozniacki

4. O.Marach / M.Pavic vs J.Cabal / R.Farah

Margaret Court Arena – Ora: 03:00 (ora locale: 13:00)

1. C. Burel vs E.Liang

2. Y.Kamiji vs D.De Groot

3. S.Houdet vs S.Kunieda

4. E.Liang / Xinyu.Wang vs V. Apisah / L.Sun