Australian Open: La gran rimonta di Carla Suarez Navarro (Video)

Carla Suarez Navarro ha ottenuto una delle migliori vittorie degli ultimi tempi e anche della sua carriera. La spagnola è arrivata ai quarti di finale dell’Australian Open dopo aver battuto Anett Kontaveit con il punteggio di 4-6, 6-4, 8-6 in una partita avvincente.

Da segnalare che la Navarro era sotto per 6-4 e 4-1, con la Kontaveit che ha avuto due break di vantaggio, ma l’attuale 39 ° posto nella classifica WTA ha iniziato un recupero epico.

Non avendo niente da perdere, ha lasciato andare il suo tennis. Ha iniziato a credere nella possibilità di recupero e creare incertezze alla giovane estone. Nell’ultima parte, nonostante l’equilibrio, era sempre nell’aria che la spagnola avesse un vantaggio emotivo.

Tuttavia, è stata la Kontaveit ad essere ancora una volta vicina al trionfo, quando ha servito per il match sul 5-4 del terzo set. Ma, come sappiamo, la Suarez Navarro non si arrende mai ed è quello che è successo. Ha brekkato l’avversaria, riconquistato la fiducia ed è stata poi in grado di farsi strada nei quarti di finale per la sesta volta nella sua carriera in un torneo del Grande Slam.

Ai quarti di finale, la numero 39 della classifica WTA affronterà Caroline Wozniacki.

La partita punto per punto