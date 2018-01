Australian Open Juniores: Il Tabellone Principale Femminile. Al via la solo Cocciaretto

Elisabetta Cocciaretto debutta contro la statunitense Cori Gauff nel primo turno dell’Australian Open Juniores.

Main Draw – Parte Alta

(1) X.Wang vs S. Hosogi

P. Stearns vs G. Topalova

S. Park vs V. Dema

M. Sawangkaew vs (15) Y. Mansouri

(10) L. Sun vs D. Vukovic

M. Petchey vs N. Mossmer

A. Poulos vs A. Hertel

G. Heath vs (5) N. Sato

(4) M. Carle vs D. Hewitt

S. Nahimana vs M. Uchijima

H. Viller Moller vs A. Charaeva

A. Marshall vs (14) Q. Zheng

(12) E. Bolton vs I. Popovic

O. Orpana vs H. Sato

C. Burel vs A. Makatsaria

A. Bhan vs (6) J. Garland

Main Draw – Parte Bassa

(8) N. Radisic vs G. Da Silva Fick

E. Cocciaretto vs C. Gauff

D. El Jardi vs H. Wong

K. Berankova vs (11) Y. Naito

(13) D. Vismane vs N. Madurawe

L. Bencheikh vs Q. Tang

D. Frayman vs Z. Brankovic

H. Sakatsume vs (3) S. Waltert

(7) A. Noel vs S. Rogozinska Dzik

M. Dalakishvili vs M. Smith

L. Sleeth vs M. Kawamura

V. Apisah vs (9) X. Wang

(16) K. Rakhimova vs A. Collins

V. Morvayova vs H. Black

A. Nagata vs D. Parry

O. Gadecki vs (2) E. Liang