Challenger Koblenz: I risultati del Secondo Turno. Marco Cecchinato esce di scena (Video)

Challenger Koblenz CH | Indoor | e43.000 – 2° Turno

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. Zdenek Kolar vs Yasutaka Uchiyama



CH Koblenz Zdenek Kolar Zdenek Kolar 2 1 Yasutaka Uchiyama Yasutaka Uchiyama 6 6 Vincitore: Y. UCHIYAMA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Z. Kolar 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Y. Uchiyama 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Z. Kolar 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Y. Uchiyama 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Y. Uchiyama 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-3 → 0-4 Z. Kolar 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Z. Kolar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. Dmitry Popko vs [5] Yannick Maden



CH Koblenz Dmitry Popko Dmitry Popko 5 4 Yannick Maden [5] Yannick Maden [5] 7 6 Vincitore: Y. MADEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Maden 15-0 30-0 4-5 → 4-6 D. Popko 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Y. Maden 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 D. Popko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 Y. Maden 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 D. Popko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Y. Maden 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 D. Popko 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Y. Maden 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Popko 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 D. Popko 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 5-5 → 5-6 Y. Maden 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Popko 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Y. Maden 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 D. Popko 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Y. Maden 15-0 30-0 4-1 → 4-2 D. Popko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 A-40 ace 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 D. Popko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Y. Maden 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 D. Popko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [WC] Mats Moraing vs [2] Marco Cecchinato



CH Koblenz Mats Moraing Mats Moraing 6 6 Marco Cecchinato [2] Marco Cecchinato [2] 4 4 Vincitore: M. MORAING Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Moraing 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Moraing 0-15 15-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Moraing 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 3-1 → 3-2 M. Moraing 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-0 → 2-1 M. Moraing 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df ace A-40 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Moraing 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-4 → 6-4 M. Cecchinato 0-30 15-30 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 M. Moraing 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Moraing 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 M. Moraing 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Moraing 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

10 Aces 63 Double Faults 058% 1st Serve % 82%30/36 (83%) 1st Serve Points Won 36/53 (68%)15/26 (58%) 2nd Serve Points Won 4/12 (33%)4/4 (100%) Break Points Saved 4/6 (67%)10 Service Games Played 1017/53 (32%) 1st Return Points Won 6/36 (17%)8/12 (67%) 2nd Return Points Won 11/26 (42%)2/6 (33%) Break Points Won 0/4 (0%)10 Return Games Played 1045/62 (73%) Total Service Points Won 40/65 (62%)25/65 (38%) Total Return Points Won 17/62 (27%)70/127 (55%) Total Points Won 57/127 (45%)

205 Ranking 103

25 Age 25

Mülheim an der Ruhr Birthplace Palermo, Italy

Mülheim an der Ruhr Residence Palermo, Italy

6’6″ (198 cm) Height 6’1″ (185 cm)

185 lbs (84 kg) Weight 172 lbs (78 kg)

Left-Handed Plays Right-Handed

N/A Turned Pro 2010

0/0 Year to Date Win/Loss 0/1

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$74,077 Career Prize Money $743,532

4. [WC] Jan Choinski vs Mohamed Safwat (non prima ore: 16:00)



CH Koblenz Jan Choinski Jan Choinski 3 6 4 Mohamed Safwat Mohamed Safwat 6 3 6 Vincitore: M. SAFWAT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Choinski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 M. Safwat 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Safwat 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Safwat 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Safwat 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Safwat 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Choinski 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Safwat 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 4-3 → 5-3 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Safwat 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 M. Safwat 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Safwat 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Choinski 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Safwat 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 M. Safwat 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Safwat 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 J. Choinski 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Safwat 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Safwat 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

5. [WC] Benjamin Hassan vs [6] Kenny De Schepper (non prima ore: 19:00)



CH Koblenz Benjamin Hassan Benjamin Hassan 0 7 0 Kenny De Schepper [6] • Kenny De Schepper [6] 40 6 3 3 Game points Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. De Schepper 30-0 ace 40-0 0-3 B. Hassan 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 K. De Schepper 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 B. Hassan 15-0 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 ace 6-6 → 7-6 B. Hassan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 K. De Schepper 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 B. Hassan 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 4-5 → 5-5 K. De Schepper 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 B. Hassan 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 K. De Schepper 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 B. Hassan 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 K. De Schepper 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Hassan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. De Schepper 0-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 B. Hassan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. De Schepper 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. [Alt] Ilya Ivashka vs [Q] Christopher Heyman



CH Koblenz Ilya Ivashka Ilya Ivashka 6 6 Christopher Heyman Christopher Heyman 4 4 Vincitore: I. IVASHKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 C. Heyman 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-4 → 5-4 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 C. Heyman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 I. Ivashka 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Heyman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Heyman 15-0 15-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 1-0 → 1-1 C. Heyman 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 C. Heyman 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 I. Ivashka 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. Heyman 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 C. Heyman 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 3-1 → 3-2 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 C. Heyman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 2-0 C. Heyman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

2. Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs [3] Sander Gille / Joran Vliegen (non prima ore: 12:00)



CH Koblenz Ivan Sabanov / Matej Sabanov Ivan Sabanov / Matej Sabanov 7 4 6 Sander Gille / Joran Vliegen [3] Sander Gille / Joran Vliegen [3] 6 6 10 Vincitori: GILLE / VLIEGEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 S. Gille / Vliegen 0-1 S. Gille / Vliegen 0-1 0-2 1-2 2-2 ace 3-2 3-3 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 7-5 8-5 9-5 9-6 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 I. Sabanov / Sabanov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 I. Sabanov / Sabanov 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Gille / Vliegen 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 I. Sabanov / Sabanov 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 0-1 → 1-1 S. Gille / Vliegen 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 df 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 I. Sabanov / Sabanov 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 5-4 S. Gille / Vliegen 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 3-3 I. Sabanov / Sabanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Gille / Vliegen 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 I. Sabanov / Sabanov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Alexey Vatutin vs Hubert Hurkacz



CH Koblenz Alexey Vatutin Alexey Vatutin 3 6 7 Hubert Hurkacz Hubert Hurkacz 6 0 6 Vincitore: A. VATUTIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 df 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Vatutin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Vatutin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Vatutin 0-15 0-30 0-40 df 2-0 → 2-1 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-0 → 5-0 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-0 → 3-0 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 A. Vatutin 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Vatutin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

4. [1] Sander Arends / Antonio Sancic vs Zdenek Kolar / Adam Pavlasek



CH Koblenz Sander Arends / Antonio Sancic [1] Sander Arends / Antonio Sancic [1] 7 2 10 Zdenek Kolar / Adam Pavlasek Zdenek Kolar / Adam Pavlasek 6 6 5 Vincitori: ARENDS / SANCIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 Z. Kolar / Pavlasek 0-1 ace 0-2 1-2 1-3 2-3 3-3 4-3 4-4 4-5 4-6 5-6 ace 5-7 5-8 5-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Z. Kolar / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-5 → 2-6 S. Arends / Sancic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Z. Kolar / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Arends / Sancic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Z. Kolar / Pavlasek 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 S. Arends / Sancic 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 1-2 Z. Kolar / Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 S. Arends / Sancic 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 S. Arends / Sancic 15-0 40-0 40-15 ace 5-6 → 6-6 Z. Kolar / Pavlasek 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 5-6 S. Arends / Sancic 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Z. Kolar / Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 S. Arends / Sancic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Z. Kolar / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Arends / Sancic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Z. Kolar / Pavlasek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 S. Arends / Sancic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Z. Kolar / Pavlasek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 S. Arends / Sancic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Z. Kolar / Pavlasek 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5. Nicola Kuhn vs [3/Alt] Sergiy Stakhovsky (non prima ore: 17:00)



CH Koblenz Nicola Kuhn Nicola Kuhn 4 3 Sergiy Stakhovsky [3] Sergiy Stakhovsky [3] 6 6 Vincitore: S. STAKHOVSKY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Kuhn 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 N. Kuhn 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 S. Stakhovsky 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 N. Kuhn 15-30 30-30 1-3 → 2-3 S. Stakhovsky 15-0 30-0 1-2 → 1-3 N. Kuhn 0-2 → 1-2 S. Stakhovsky 15-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 N. Kuhn 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Stakhovsky 0-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 N. Kuhn 15-0 3-5 → 4-5 S. Stakhovsky 15-15 3-4 → 3-5 N. Kuhn 15-40 df 3-3 → 3-4 S. Stakhovsky 40-15 40-30 3-2 → 3-3 N. Kuhn 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 A-40 2-2 → 3-2 S. Stakhovsky 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 2-1 → 2-2 N. Kuhn 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Stakhovsky 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Kuhn 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

6. [WC] Jan Choinski / Marvin Moeller vs Grzegorz Panfil / Volodoymyr Uzhylovskyi (non prima ore: 18:00)