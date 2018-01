Australian Open Day1: è crollo USA. Velocissimi Rafa Nadal e Dimitrov (Con il video delle partite)

Una prima giornata incredibile quella andata in scena a Melbourne con una vera e propria débâcle del tennis statunitense e in generale, con tante teste di serie che già hanno detto addio al primo Slam dell’anno.

Venus Williams (5) finalista 2017 battuta in 2 set dalla svizzera Belinda Bencic, la vincitrice degli ultimi Us Open Sloane Stephens (13) sempre più in crisi di risultati dopo New York e battuta in 3 dalla cinese Zhang, Big John Isner (16) sconfitto in 4 dall’aussie Ebden, la Kenin battuta con un duplie 6/4 dalla tedesca Goerges, la semifinalista 2017 Coco Vandeweghe (10) superata in 2 parziali dall’ungherese Babos, Taylor Townsend sempre in 2 dalla slovacca Rybarikova, il top10 Jack Sock (8) battuto in 4 set dal nipponico Sugita, King in 3 senza storia da Tsonga (15), Alison Riske in 3 dalla Flipkens, la Brady contro la polacca Linette, la Falconi contro la Gavrilova in due e la Bellis contro la Bertens mentre hanno vinto solo il 22enne Mackenzie McDonald in 4 contro Elias Ymer, Ryan Harrison in rimonta e in 5 contro Dudi Sela e Nicole Gibbs con un duplice 6/1 contro la bulgara Tomova: una “tragedia” del tennis statunitense di tali livelli è sinceramente un’ecatombe che difficilmente ricordo in uno dei primi turni Slam.

Ottime sensazione fornite invece da alcuni favoriti: Rafa Nadal (1) ha spazzato via con un triplice 6/1 il dominicano Estrella Burgos (saranno altri i test per il maiorchino), il bulgaro Dimitrov (3) ha battuto in 3 rapidi set l’austriaco Novak, mentre fra le donne la danese Wozniacki (2) ha superato in 2 la rumena Buzarnescu, imitata dalla Svitolina contro la Jorovic. Un poker d’assi da tenere d’occhio in chiave vittoria finale.

Fra i bombardieri hanno vinto il croato Marin Cilic (6) in 4 set contro Vasek Pospisil, il beniamino di casa Nick Kyrgios (17) in 3 parziali senza storia contro il brasiliano Dutra Silva, Gilles Muller (23) in 4 contro Delbonis e l’eterno Karlovic in 3 contro Djere mentre ha fatto rumore la caduta al quinto set del finalista degli ultimi Us Open, il sudafricano Kevin Anderson (11) battuto dall’inglese Kyle Edmund. A proposito di nuove leve oltre il britannico hanno vinto il canadese Shapovalov bravo a ridimensionare senza appello le ambizioni del greco Tsitsipas, e il russo Rublev in una battaglia conclusa al quinto set contro lo spagnolo David Ferrer, mentre è uscito il croato Borna Coric (0 – 3 contro Millman).

Fra le teste di serie vincono Carreno Busta (10), Cuevas (31), Pavlyuchenkova (15), Kasatkina (22) e Kontaveit (32), mentre escono a sorpresa la slovacca Cibulkova (24), la cinese Peng (25), la russa Makarova (31), il tedesco Kohlschreiber (27) e soprattutto il francese Pouille (18) superato in 4 set dal belga Bemelmans, proveniente dalle qualificazioni.

In casa Italia gioiamo con Andreas Seppi (in 4 set contro il francese Moutet) che ha adesso una buona occasione con un tabellone “aperto”, mentre piangiamo le sconfitte di Schiavone contro la Ostapenko (era prevedibile) e quella dolorosa di Lorenzi contro Dzumhur, dopo un vantaggio di 2 set a zero. Salvatore Caruso, al suo battesimo Slam, merita una menzione a parte: in vantaggio anche lui contro il tunisino Jaziri per due set a zero si è fatto rimontare e portare al quinto. Qui non ha mollato ma complici i crampi per cui ha dovuto chiamare il fisioterapista, ha alla fine ceduto per 6/3. Battesimo di fuoco ma nonostante il rammarico non si può rimproverare nulla a Salvo, di certo non abituato a certi livelli da 5 set ma mai domo.

Match del giorno sono sicuramente quello che ha visto l’argentino Schwartzman (24) vincere 11/9 al quinto set contro Lajovic e quello fra il norvegese Ruud e il francese Halys che se le sono suonate di santa ragione in un match che ha visto prevalere alla fine il giocatore norvegese per 11/9 al set decisivo.

Alessandro Orecchio