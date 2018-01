WTA Hobart: Elise Mertens si riconferma. Secondo titolo ad Hobart e in carriera

Elise Mertens ha conquistato questa mattina il torneo WTA International di Hobart.

La 22enne belga, numero 36 Wta e seconda favorita del seeding, nonché appunto campionessa in carica, ha sconfitto in finale la mancina rumena Mihaela Buzarnescu, numero 57 Wta in tre set.

Come dicevamo secondo successo in carriera e ad Hobart per la tennista belga.

WTA Hobart International | Cemento | $250.000 – Finali

Centre Court – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Mihaela Buzarnescu vs [2] Elise Mertens



