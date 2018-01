Open Court: tabellone maschile Australian Open 2018, incroci intriganti (di Marco Mazzoni)

L’analisi del tabellone di uno Slam è quasi sempre un freddo esercizio di stile. Troppe le variabili che possono influenzare i risultati, tante le combinazioni possibili, ancor più in un torneo che arriva così presto in stagione, e che sarà per molti il primo dell’anno. Ipotizzare pronostici è solo “aria fritta” per molti osservatori, e spesso è proprio così anche per il sottoscritto. Tuttavia questo Australian Open 2018 sta nascendo sotto una stella rara, molto particolare. Come scritto pochi giorni fa su questi schermi, non ricordo un major con così tanti dubbi sulla maggior parte dei big. Tra infortuni, rientri attesi o affrettati, giovani emergenti con voglia di imporsi, outsiders pronti allo sgambetto, la possibilità di vivere una prima settimana scoppiettante e ricca di sorprese è tutt’altro che remota. Da quando gli Slam hanno adottato il sistema delle 32 teste di serie, spesso la prima settimana scorre via, senza grandi acuti eccetto rare eccezioni. Stavolta la storia potrebbe essere assai diversa.

L’ingresso in un torneo è spesso delicato, ancor più quando si scende in campo per la prima volta in stagione, con condizioni spesso particolari e dopo il viaggio più lungo dell’anno. Le aspettative sono altissime, la pressione è già alta. Per questo il sorteggio stavolta assume un valore diverso, più significativo. Tra il trovarsi di fronte all’esordio o nei primi match un giocatore “medio” o una “mina vagante” ambiziosa, beh, fa enorme differenza.

E’ appena uscito il draw del torneo maschile. Ecco le primissime sensazioni a caldo, andando a cercare i giocatori più attesi e qualche area interessante.

Rafa Nadal troneggia con il suo n.1. Era uno dei più interessati al sorteggio visto che esordirà nel 2018 proprio sulla Rod Laver Arena. Complessivamente sembra che gli sia andata molto, molto bene, un tabellone quasi ideale. Rafa soffre giocatori molto potenti, con grandissimo servizio o soprattutto con un gioco che tende a rubargli il tempo. Non ne ha trovato nemmeno uno nei primi turni. Estrella Burgos era certamente uno dei più “ambiti”; e fino al terzo turno ha tutti avversari più che gestibili. Proprio al terzo match potrebbe trovare il nostro “mitico” Paolo Lorenzi, a cui auguriamo di farcela e togliersi la soddisfazione del centrale vs. il campionissimo iberico, ma non sarà per niente facile (Dzumhur e Coric…). Agli ottavi il primo potenziale rischio per Nadal: Isner o Dolgopolov. Ma a quel punto Nadal sarà già abbastanza rodato, il gigante USA non sembra partito benissimo ed il talento di Dolgo può far più male a Rafa sul rosso, per via dei cambi di ritmo, che sul cemento. Vedremo. Non è andata male a Nadal nemmeno come teste di serie forti nella sua sezione. Cilic è il rivale più forte nella sua zona, e contro il croato non ha mai sofferto troppo (una sconfitta nel lontanissimo 2009). Muller l’ha estromesso all’ultimo Wimbledon, ma non è affatto detto che Gilles riesca ad issarsi così avanti. Ricapitolando: ottimo ingresso potenziale nel torneo per Nadal, se il ginocchio tiene sarà da corsa per il titolo.

Dimitrov potrebbe essere il rivale dell’iberico in semifinale, una possibile rivincita della loro bella SF 2017. Però la strada per Grigor sarà tutt’altro che facile. Rublev potenziale 3t, non comodo… e poi negli ottavi si troverà di fronte uno degli slot più interessanti, con gente come Tsonga, uno tra i giovani Tsitsipas o Shapovalov (miglior 1t dell’intero draw, scontro quasi “crudele” tanto i due sono attesi…) e soprattutto Kyrgios. Nick è assai atteso, e dovrà subito giocare alla grande per sopravvivere con una rotta così complessa, già dal solido Troicki al 2t. Non sarà facile per lui, ma non sarà facile per nessuno in questa sezione. E’ una di quelle più interessanti e da seguire assolutamente, puntate la sveglia e divertitevi… Non meno intrigante lo slot subito più in basso, con alcune delle mine vaganti più pericolose: Edmund, K.Anderson e Pouille, giocatori tutti da seguire perché in un torneo potenzialmente strano potrebbero essere clienti assai scomodi. Deve stare attento Sock, tds n.8, dovrà farsi trovare pronto… Qua c’è Andy Seppi, uno che spesso si è esaltato down under. In bocca al lupo Andy!

La parte bassa del tabellone si apre con l’area più intrigante e ricca di potenziali sorprese, perchè qua troviamo Wawrinka e Djokovic, i due grandi punti di domanda (come staranno???); il talento di Zverev, chiamato finalmente a dare risposte importanti uno Slam, dove finora ha sempre deluso; e pure Domi Thiem, uno che pare “pronto” a farsi sentire anche sul cemento; qualche mina vagante come Monfils (il vero 1t da evitare in assoluto, per tutti!), Chardy, Verdasco e Mannarino. E’ la parte più esplosiva… impossibile fare pronostici. Di sicuro se Stan e Nole stanno bene, potrebbero avanzare loro due; ma non è affatto campato in aria che entrambi non riescano ad uscire “vivi” da queste insidie. E’ sicuramente il quarto di finale più complesso, come poteva accadere con un sorteggio particolare… e così è stato. Tante variabili tutte insieme, sarà assolutamente da seguire. Non mi stupirei affatto se arrivassero match super combattuti e magari una sorpresa… Qua mio personale in bocca al lupo a Kokkinakis, sfortunato a capitare proprio in questa sezione. Dopo mille problemi, gli auguro di riassaggiare grande tennis e magari stupire. Fabbiano trova subito Zverev, gli auguro di giocare sul Centrale, così avrà una splendida vetrina.

L’ultimo quarto è quello di Federer, il campione in carica, il giocatore più atteso, quello che pare più in forma. Come gli è andata col sorteggio? Non malissimo ma nemmeno così bene. I primi tre turni sono tutto sommato buoni, c’è Gasquet al 3t, ma il francese forse non ha più la brillantezza per reggere la classe di un Federer che pare in buona forma. I problemi per lo svizzero però potrebbero arrivare da lì a poco: Raonic o Querrey e soprattutto uno tra Del Potro e Goffin. Il belga ha fatto il salto di qualità, l’anno scorso ha giocato molto bene a Melbourne e chissà che la clamorosa vittoria sullo svizzero all’ultimo Masters non gli abbia conferito la consapevolezza definitiva per far la voce grossa in un major. Roger di sicuro quella sconfitta se l’è “legata al dito”, ma in caso di loro match sarebbe una grande partita, squisita sul piano tecnico. Del Potro è… DelPo. Un giocatore fortissimo, temuto da tutti, e che nel 2017 sembra finalmente tornato. Se il fisico regge, è uno di quelli che tutti vorrebbero evitare, Federer incluso (vedi ultimo US Open…). Quindi il sorteggio dello svizzero gli consentirà un ingresso nel torneo tranquillo, ma dovrà alzare il livello già dal terzo match, e trovare il massimo della forma in caso di scontro vs. Del Potro, che però dovrà stare molto attento… Nello slot dell’argentino troviamo alcune mine vaganti niente male, come il giovane Tiafoe (suo primo turno), poi Khachanov, Paire e Berdych, giocatori pericolosi. Nello slot di Goffin troviamo Fabio Fognini, che ha iniziato molto bene la stagione a Sydney. Lui a Camila Giorgi stanno facendo sognare i tifosi azzurri, aspettando il responso finale delle “quali”, in cui Berrettini sta giocando bene e già passato due turni. E se fosse proprio un azzurro a stupire a Melbourne? Spesso i nostri hanno deluso down under, ma sognare, come sempre, non costa nulla. Buon Australian Open a tutti.

Marco Mazzoni

@marcomazz

Main Draw – Parte Alta

(1) R. Nadal vs V. Estrella Burgos

N. Jarry vs L. Mayer

J. Millman vs B. Coric

P. Lorenzi vs (28) D. Dzumhur

(24) D. Schwartzman vs D. Lajovic

Q vs Q

A. Dolgopolov vs A. Haider-Maurer

M. Ebden vs (16) J. Isner

(10) P. Carreno Busta vs J. Kubler

G. Simon vs M. Copil

Q vs M. Jaziri

F. Delbonis vs (23) G. Muller

(31) P. Cuevas vs M. Youzhny

D. Sela vs R. Harrison

Q vs Joao Sousa

Y. Lu vs (6) M. Cilic

(3) G. Dimitrov vs Q

Q vs Q

Q vs M. Baghdatis

D. Ferrer vs (30) A. Rublev

(17) N. Kyrgios vs R. Dutra Silva

V. Troicki vs A. Bolt

S. Tsitsipas vs D. Shapovalov

Q vs (15) J. W. Tsonga

(11) K. Anderson vs K. Edmund

P. Herbert vs D. Istomin

G. Melzer vs N. Basilashvili

Q vs (18) L. Pouille

(27) P. Kohlschreiber vs Y. Nishioka

A. Seppi vs C. Moutet

I. Karlovic vs L. Djere

Y. Sugita vs (8) J. Sock

Main Draw – Parte Bassa

(5) D. Thiem vs G. Pella

S. Johnson vs Q

Q vs J. Vesely

F. Krajinovic vs (26) A. Mannarino

(20) R. Bautista Agut vs F. Verdasco

C. Stebe vs M. Marterer

J. Chardy vs T. Sandgren

R. Berankis vs (9) S. Wawrinka

(14) N. Djokovic vs D. Young

G. Monfils vs Q

T. Smyczek vs A. Popyrin

J. Donaldson vs (21) A. Ramos-Vinolas

(32) M. Zverev vs H. Chung

T. Kokkinakis vs D. Medvedev

M. Kukushkin vs P. Gojowczyk

T. Fabbiano vs (4) A. Zverev

(7) D. Goffin vs Q

J. Benneteau vs T. Daniel

E. Donskoy vs F. Mayer

H. Zeballos vs (25) F. Fognini

(19) T. Berdych vs A. de Minaur

G. Garcia-Lopez vs B. Paire

Karen Khachanov vs Q

F. Tiafoe vs (12) J. del Potro

(13) S. Querrey vs F. Lopez

R. Albot vs M. Fucsovics

N. Kicker vs J. Thompson

L. Lacko vs (22) M. Raonic

(29) R. Gasquet vs B. Kavcic

Q vs Robin Haase

S. Kwon vs J. Struff

A. Bedene vs (2) R. Federer