Qualificazioni degli Australian Open 2018. Il punto sugli italiani: la seconda giornata. Sorridono Berrettini e Errani. Gli altri azzurri sconfitti

Giornata negativa per i colori azzurri in Australia. La seconda giornata di qualificazione vede infatti il seguente bilancio: due vittorie e sei sconfitte.

In campo femminile la delusione è grande.

L’unica a passare il turno è stata infatti Sara Errani, autrice di una prova convincente sulla cinese Lu e attesa ora da un’altra giocatrice asiatica, la Wang. Il match sarà sicuramente più difficile ma l’approdo al turno decisivo vede decisamente Sarita favorita.

Il resto della pattuglia femminile si è sciolto come neve al sole.

Grande delusione per Roberta Vinci, in grado di racimolare solo cinque giochi contro la russa Blinkova. Quest’ultima si sapeva sarebbe stata un’avversaria ostica ma la qualità di Roberta doveva prevalere. A questo punto viene da chiedersi se conviene continuare a questi livelli viste le molteplici difficoltà che la tennista tarantina sta trovando.

Inattesa anche la sconfitta di Giorgia Brescia. L’italiana ha perso con un duplice 7-5 dall’olandese Schoofs, pagando una cattiva partenza ad inizio partita e sprecando un notevole vantaggio nel secondo set (è stata avanti 4-1 e 5-3). Peccato, il secondo turno sembrava più che fattibile per lei.

Amaro stop anche per Deborah Chiesa; l’azzurra è partita molto bene, conquistando facilmente il primo parziale, salvo poi sciogliersi sul più bello. I tre match point sprecati nel decimo gioco del secondo set hanno fatto la differenza a livello mentale con Deborah che, perso poi un tiebreak in cui ha condotto sino al 4-2, ha ceduto le armi nel set decisivo. Peccato, il passaggio del turno era a portata di mano e il modo in cui è stato mancato lascia molto rammarico.

Molto male invece Jasmine Paolini; l’italiana ha racimolato solo tre giochi contro la ceca Krejcikova, giocatrice di qualità e spessore. Si attendevano migliori riscontri da Jasmine; il livello dell’avversaria lo si conosceva ma il punteggio e il non essere mai stata in partita sono segnali negativi che avremmo preferito non cogliere.

Se le femmine azzurre piangono, i tennisti maschi italiani di certo non ridono.

Anche in ambito maschile il bilancio è negativo, con due sconfitte e una sola vittoria a referto.

A fare il suo è Matteo Berrettini, abile a conquistare un buon successo in due set contro il polacco Hurkacz; l’azzurro ha retto l’inizio veemente dell’avversario ed è cresciuto con il passare dei minuti, dimostrando solidità al servizio e ottima tenuta mentale, come già dimostrato ieri.

Al turno decisivo trova un osso duro, lo statunitense Kudla. L’americano è spesso discontinuo ma in grado di giocare un buon tennis su questa superficie. E’ probabile che ne scaturisca un incontro equilibrato e giocato su pochi punti: forza Matteo, il main draw richiede un ultimo sforzo!

Male invece Stefano Travaglia e Federico Gaio.

Il tennista marchigiano è stato regolato con un duplice 6-2 dallo spagnolo Munar, giovane in grande crescita. Il punteggio è severo ma rispecchia quanto visto in campo; Steto non è mai stato in partita e ha patito la potenza avversaria al servizio e l’aggressività dello spagnolo in risposta. Peccato, ci si aspettava sicuramente qualcosa di più da Travaglia.

Federico Gaio ha invece perso un incontro equilibratissimo contro l’argentino Collarini. La partita è stata in perfetta parità sino al 4-4 del set decisivo; qui, i due giochi finali hanno fatto la differenza, con entrambi i giocatori in grado di vincerla ma con Collarini a spuntarla. C’e rammarico infatti per una palla break non sfruttata da Federico nel nono gioco, palla break che sapeva di match point. Anche nel caso di Federico le aspettative della vigilia erano più rosee e si pensava potesse spuntarla.

