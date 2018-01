Sorteggio del Tabellone di Qualificazione Femminile degli Australian Open 2018. Il punto sulle italiane.

Sara Errani e Roberta Vinci sono le speranze principali italiane di qualificazione al main draw degli Australian Open.

Sarita è colei che ha avuto il sorteggio migliore. Del suo spot, l’italiana è sicuramente la più qualitativa e, se conferma il buon tennis mostrato settimana scorsa, non dovrebbe fallire il passaggio del turno. Il suo percorso dovrebbe essere il seguente: Jing-Jing Lu, Y. Wang e Kumkhum, percorso totalmente asiatico con la thailandese da tenere in particolare considerazione, specialmente su questa superficie.

Robertina è invece finita nello stesso spot di Deborah Chiesa; lo spot è complicato ma è inutile sottolineare che tutto dipende dalla tennista tarantina.

Se la Vinci si presenta all’appuntamento in forma, ha indubbiamente più qualità delle avversarie ed è la favorita per il passaggio del turno.

Gli ostacoli sono comunque importanti e da non sottovalutare; ad iniziare dal primo turno contro la tosta russa Blinkova. La speranza di tutti è quella di trovare al secondo turno un derby azzurro con la Chiesa, impegnata al primo appuntamento contro la tedesca Lottner. Sarà un match tirato, con l’italiana in grado di dire la sua e passare il turno.

Deborah dovrebbe poi terminare la sua corsa al secondo turno dove troverebbe con ogni probabilità la Vinci e avrebbe quindi la strada chiusa.

Lo spauracchio per le nostre italiane è un eventuale terzo turno, dove la possibile avversaria sarebbe la russa Rodina, giocatrice altalenante ma in grado di giocare a buonissimi livelli.

E’ andata male invece a Jasmine Paolini; l’italiana ha trovato uno spot duro e la qualificazione si prospetta assai ardua.

A iniziare dal primo turno, dove trova la ceca Krejcikova, giocatrice abituata a giocare nei tornei del circuito maggiore e a raggiungere buoni risultati (vedi finale a Norimberga e quarti di finale a Bastad l’anno passato). Va però sottolineato come la ceca abbia terminato il 2017 in netto calando e iniziato quest’anno senza impressionare. Forza Jasmine, coraggio e una buona dose di fortuna possono infatti aiutare l’azzurra che, se superato il primo turno, con ogni probabilità lotterebbe per la qualificazione con l’australiana Rodionova o l’ucraina Kostyuk.

Infine Giorgia Brescia ha uno spot difficile ma non insormontabile. Lo spot è infatti equilibrato con una sola giocatrice che sembra superiore alle altre.

L’italiana ha avuto un buon sorteggio al primo turno, contro l’olandese Schoofs, giocatrice alla sua portata. Il vero ostacolo sarebbe al secondo turno, dove troverebbe la candidata principale alla qualificazione, la britannica Broady, giocatrice con qualità ed esperienza da vendere.

In caso di ribaltamento del pronostico, l’ultimo turno di Giorgia sarebbe paradossalmente più fattibile, probabilmente contro la belga Bonaventure o l’olandese Rus, giocatrici contro le quali potrebbe ampiamente giocarsela.

Lo spot delle azzurre

(2) E. Rodina vs S. Sharipova

M. Zanevska vs V. Tomova

D. Chiesa vs A. Lottner

A. Blinkova vs (19) R. Vinci

(7) N. Broady vs K. Von Deichmann

G. Brescia vs B. Schoofs

Y. Bonaventure vs T. Patterson

I. Jorovic vs (23) A. Rus

(9) Ar. Rodionova vs M. Kostyuk

J. Loeb vs D. Seguel

F. Liu vs R. Peterson

J. Paolini vs (13) B. Krejcikova

(11) L. Kumkhum vs T. Martincova

S. Jang vs D. Jakupovic

Y. Wang vs B. Haas

Jing-Jing Lu vs (20) S. Errani





Davide Sala