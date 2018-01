Hopman Cup: Roger Federer supera Khachanov in due set. Svizzera schiacciasassi, Russia eliminata (Video)

Due su due per Roger Federer alla Hopman Cup.

Nel tradizionale torneo d’esibizione in corso di svolgimento a Perth fino al 6 gennaio prossimo, il numero due al mondo ha conquistato la seconda vittoria nel giro di pochi giorni, portando un altro ottimo punto alla Svizzera: l’elvetico ha superato Karen Khachanov, portacolori della Russia assieme ad Anastasia Pavlyuchenkova, col punteggio di 6-3 7-6(8) in poco più di un’ora e 15 minuti di partita.

Inizio in salita per Federer, che si è visto costretto fin da subito a recuperare un break dopo aver perso il servizio nel primo gioco. Dopo aver ristabilito la parità, allo svizzero è bastato un gioco regolare per avere la meglio sull’avversario: conquistato il primo set per sei giochi a tre, Roger è stato in assoluto controllo del secondo parziale, dove entrambi i giocatori non hanno concesso alcuna palla break portando la frazione al tiebreak.

Equilibrio fino all’otto pari, momento in cui Khachanov ha perso un punto piuttosto importante che ha permesso a Federer di servire per il match: tutto facile per lo svizzero, che trascina la sua nazionale nella competizione a squadre più blasonata.

La Svizzera continua a vincere e ora è ad un passo dalla finale della Hopman Cup 2018.

Per raggiungere l’ultimo atto del tradizionale torneo d’esibizione a squadre, che ogni anno si svolge a Perth, Belinda Bencic e Roger Federer dovranno sconfiggere Coco Vandeweghe e Jack Sock, o chi per lui visto il ritiro di quest’oggi nell’incontro contro Yuichi Sugita in USA-Giappone, nel prossimo incontro del Gruppo B, in programma giovedì dalle 10.30 ora italiana (le 17.30 in Australia).

Quest’oggi, la Svizzera non ha lasciato scampo alla Russia di Karen Khachanov e Anastasia Pavlyuchenkova, già eliminata ed ora chiamata a giocare per il terzo posto nel girone contro il Giappone.

Un 3-0 secco per Federer e Bencic, che si sono imposti nei rispettivi incontri di singolare per 6-3 7-6(8) e 6-1 3-6 6-3 e non hanno lasciato per strada nemmeno il punto del doppio misto, conquistato con lo score di 4-3(1) 3-4(3) 4-1.

SVIZZERA b. RUSSIA 3-0

Roger Federer (SUI) b. Karen Khachanov (RUS) 6-3 7-6(8)

Belinda Bencic (SUI) b. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 6-1 3-6 6-3

Roger Federer/Belinda Bencic (SUI) b. Karen Khachanov/Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 4-3(1) 3-4(3) 4-1

CLASSIFICA GRUPPO B

Svizzera 2W 0L

Stati Uniti 2W 0L

Russia 0W 2L

Giappone 0W 2L

Lorenzo Carini