Roger Federer ed il dilemma giocare su terra o no? “Sarà la decisione più importante del mio anno”

Roger Federer ha avuto una stagione da sogno nel 2017.

Roger ha vinto sette titoli, due dei quali del Grande Slam (Australian Open e Wimbledon), ma ha scelto di non calpestare la terra rossa. Nel 2018, la storia potrà essere la stessa o no ? Nelle dichiarazioni a Le Parisien, Federer apre le porte alla partecipazione alla stagione su terra rossa.

“Questa è la grande domanda. La terra è un caso delicato perché richiede molto tempo. Se non giochi sulla terra, hai il tempo di prepararti per altre cose, ma se vuoi giocare devi trascurare altri obiettivi. Sarà la decisione più importante del mio anno”.

Federer, quest’anno, è stato sul punto di tornare in cima del ranking ATP. Se giocherà su terra – e poiché non ha punti da difendere in quei mesi – lo svizzero potrebbe avere maggiori probabilità di tornare in cima, anche se ha già detto innumerevoli volte che l’obiettivo principale è vincere grandi tornei e la classifica per lui non ha più tanta importanza.