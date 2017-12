ATP Doha: Il Tabellone Principale. Paolo Lorenzi e Thomas Fabbiano ai nastri di partenza.

ATP Doha 250 | Cemento | $1.286.675

(1) Thiem, Dominic vs Donskoy, Evgeny

Bedene, Aljaz vs (WC) Jaziri, Malek

Mayer, Florian vs Qualifier

(Alt) Estrella Burgos, Victor vs (5) Gasquet, Richard

(3) Berdych, Tomas vs Struff, Jan-Lennard

Lorenzi, Paolo vs (WC) Monfils, Gael

Troicki, Viktor vs Qualifier

Gojowczyk, Peter vs (6) Krajinovic, Filip

(8) Lopez, Feliciano vs Garcia-Lopez, Guillermo

(PR) Haider-Maurer, Andreas vs Qualifier

(WC) Al-Mutawa, Jabor vs Qualifier

Pella, Guido vs (4) Ramos-Vinolas, Albert

(7) Verdasco, Fernando vs Sela, Dudi

Stebe, Cedrik-Marcel vs Rublev, Andrey

Fabbiano, Thomas vs Basilashvili, Nikoloz

Coric, Borna vs (2) Carreno Busta, Pablo