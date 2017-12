Novak Djokovic dà forfait anche a Doha: “Solo quando sarò pronto al 100%, tornerò in campo. Spero sarà presto”

Novak Djokovic alza bandiera bianca anche per il torneo ATP 250 di Doha in programma la prossima settimana.

Il campione serbo, fermo dallo scorso Wimbledon per un problema al gomito destro, ha deciso di dare forfait per l’appuntamento del Qatar.

“Purtroppo la situazione con il gomito non è cambiata in meglio rispetto a ieri. Sento ancora dolore pertanto, dovrò ritirarmi dal torneo ATP di Doha.

Mi dispiace di non essere in grado di giocare di fronte ai miei fan qui. Ho dei bei ricordi di questo torneo e delle partite che ho disputato, come la finale contro Andy Murray dello scorso anno. L’atmosfera allo stadio è sempre meravigliosa, l’organizzazione è al massimo livello e sicuramente mi mancherà molto.”

“Tuttavia, dopo approfondite consultazioni con l’équipe medica, abbiamo deciso di tenere il passo con le terapie e i trattamenti al gomito.

Solo quando sarò pronto al 100%, tornerò in campo. Spero sarà presto. Voglio ringraziare tutti per la pazienza e la comprensione”.