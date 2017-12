Rafael Nadal dà forfait a Brisbane e all’esibizione Fast4: “avevo intenzione di giocare ma non sono ancora pronto dopo una lunga stagione e una preparazione iniziata in ritardo”

Rafael Nadal ha informato via Twitter dell’assenza dal torneo ATP 250 di Brisbane: “Annuncio con dispiacere che quest’anno non andrò a Brisbane, avevo intenzione di giocare ma non sono ancora pronto dopo una lunga stagione e una preparazione iniziata in ritardo. Ho trascorso dei bei momenti a Brisbane ed è stato un ottimo inizio per il mese che ho trascorso in Australia”.

Rafael si è cancellato anche dall’esibizione Fast4 Tennis dell’8 gennaio.