Serena Williams relatrice in una conferenza in Florida dal 21 al 24 gennaio. Potrebbe dare quindi forfait a Melbourne?

È una delle grandi domande del momento: Serena Williams sarà presente all’Australian Open, nel primo Grand Slam della stagione? la tennista nordamericana, diventata madre da pochi mesi e non ha giocato per questo lieto evento per quasi tutta la stagione 2017, è stata annunciata come relatrice in una conferenza in Florida dal 21 al 24 gennaio, date che coincidono proprio con il torneo di Melbourne.

Un segnale che potrebbe indicare che Serena potrebbe dare forfait a Melbourne (la Williams però potrebbe prendere parte all’avvenimento anche via LiveStreaming).

Si ricorda che lo Slam Aussie si svolgerà dal 15 al 28 gennaio 2018.