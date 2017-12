Johanna Konta fa domanda per partecipare ad un programma di cucina: “se mi chiamassero, mi piacerebbe davvero farlo. Solo che, senza offesa per il “Bake Off”, preferirei vincere uno Slam”

Johanna Konta ha fatto domanda per partecipare come concorrente al programma televisivo di cucina “The Great British Bake Off” in onda sul canale britannico Channel 4.

“È successo, era reale. Non scherzo sul preparare dolci. Non ho avuto risposta, anche se penso che sarebbe stato difficile poter prendere parte al programma con i miei impegni se fossi stata accettata. Ma se mi chiamassero, mi piacerebbe davvero farlo. Solo che, senza offesa per il “Bake Off”, preferirei vincere uno Slam, anche se il prestigio di entrambi è probabilmente simile!”.