Svelato ll nuovo impegno di Paolo Lorenzi. Farà parte della Campagna di Toyota per le Olimpiadi di Tokyo 2020

E’ stato svelato questa mattina il nuovo impegno di Paolo Lorenzi che ieri aveva annunciato tramite Instagram che avrebbe svelato qualcosa.

il toscano è fra i dieci ambasciatori della campagna di Toyota “Start Your Impossible”.

Il progetto prevede di promuove tramite gli atleti le nuove soluzioni per la mobilità ideate dalla casa giapponese.

Toyota lancia in Italia l’iniziativa corporate ‘Start Your Impossible’, la prima campagna globale che posiziona il gruppo giapponese come Mobility brand, impegnato ad offrire la migliore mobilità possibile per tutti.

Ricordiamo che l’azienda giapponese sarà partner delle prossime quattro edizioni dei Giochi Olimpici.

E proprio con i valori dello sport e in linea con lo spirito di Start Your Impossible, è stato scelto in Italia un Ambassador Team: il Toyota Team, formato da atleti italiani delle varie discipline Olimpiche e Paralimpiche del calibro di: Bebe Vio (Scherma), Ivan Zaytsev, (Volley), Arianna Fontana (Short Track, portabandiera italiana alle prossime Olimpiadi di Pyeongchang 2018), Paolo Lorenzi (Tennis), Andrea Pusateri (Ciclismo), Filippo Tortu (Atletica), Anna Cappellini e Luca Lanotte (Pattinaggio di figura), Para Hockey Club Torino Tori Seduti (Hockey su ghiaccio), Gabriele Detti (Nuoto).

“Nella nostra vita è capitato a tutti di rinunciare a qualcosa” dichiara Andrea Carlucci, Amministratore Delegato Toyota Motor Italia -, “su questo si può lavorare cercando di superare il nostro limite e lo sport è proprio l’esempio che dobbiamo seguire» così «la storia di Toyota è fatta da sempre di passione, coraggio e innovazione per rendere possibile l’impossibile”.