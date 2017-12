Una match “maratona” senza precedenti tra lo svedese Lindell e Souza

Nella finale del Brazil F4 Futures che vedeva in campo lo svedese Christian Lindell, 26 enne e n.326 del mondo, contro il brasiliano Joao Souza, 29 enne ex top 100 ma scivolato al n.255 del mondo, si è concluso con il punteggio finale di 7-6 (10) 7-6 (7).

Fin qui tutto normale, ma il dato curioso è stato la durata di questo incontro. Infatti per vincere la finale in due set lo svedese Lindell ha impiegato 3 ore e 40 minuti di gioco per avere la meglio sul suo avversario e in totale in due soli set sono stati giocati la bellezza di 241 punti in totale.





Luigi Calvo