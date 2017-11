Michelle Larcher de Brito non gioca da luglio e apre un Hotel per animali domestici

Michelle Larcher de Brito, la migliore giocatrice portoghese di tutti i tempi e questa settimana al 354esimo posto nella classifica WTA, sta vivendo una misteriosa pausa nella sua carriera professionale, che va avanti da metà luglio, quando perse nel primo turno del torneo ITF a Gatineau, in Canada.

Da allora, la 24enne Lisbona non è tornata più in campo e, secondo il quotidiano “Record”, non sa quando ricomincerà.

Con nessun problema fisico e allenata, Michelle ha optato per una pausa nella sua carriera, dopo aver avuto un calo di motivazione.

In parallelo, l’ex prodigio degli sport portoghese ha aperto un’attività con la sua famiglia e il suo fidanzato, a Bradenton, dove vive da quando aveva 9 anni: un hotel per animali domestici, un’altra delle sue grandi passioni.