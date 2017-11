I due fratelli Alexander e Mischa Zverev chiudono la stagione nei top 35 del ranking ATP. Non capitava dal 1991

La stagione 2017 è stata un vero sogno per la famiglia Zverev, con Alexander e Mischa che hanno avuto in questa stagione i momenti migliori della loro carriera.

Sascha ha vinto cinque titoli, due dei quali nella categoria Masters 1000, è diventato il numero tre al mondo e ha concluso la stagione al quarto posto, mentre Mischa è stato praticamente fisso in top 30 (ora 33 esimo) e ha vissuto il miglior momento della carriera battendo Andy Murray, numero uno del mondo all’Australian Open.

Non capitava dal 1991, 26 anni fa, con i fratelli Emilio Sanzhez (poi numero 12) e Javier (32) che chiusero la stagione nei top 32 del ranking ATP.