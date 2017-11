WTA: Arriva la norma per le tenniste che aspettano un figlio

Continuano i cambiamenti di regolamento per la stagione 2018.

La WTA ha cambiato anche la regola per le donne in attesa di un figlio.

Fino ad oggi, le tenniste come Victoria Azarenka o Serena Williams, le ultime in ordine di tempo ad essere diventate madri, avevano un periodo massimo di 12 mesi per ritornare in campo con il ranking protetto dopo aver dato alla luce il figlio.

A partire dal 2018, non ci saranno più restrizioni di questo genere.