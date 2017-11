ITF Junior: finale in Kenya al debutto nell’under 18 per Daniel Bagnolini

Il risultato più significativo della settimana per quanto riguarda il circuito ITF junior under 18 è stato ottenuto dal giovanissimo Daniel Bagnolini (2003), che, al debutto assoluto nei tornei under 18 è arrivato fino in finale, battuto solamente dall’ucraino Vanshelboim con il punteggio di 6-2 6-1.

Nel femminile dello stesso torneo, molto brava anche Linda Alessi (2001), che è arrivata fino alle semifinali. Primo turno invece per Chiara Girelli (2002).

Per il resto, tanti italiani impegnati in Slovenia e Israele. Nel G4 sloveno, buona prestazione per Mattia Bellucci (2001), che ha raggiunto le semifinali partendo dalle qualificazioni. Meno gloria invece nel torneo femminile, dove Giulia Carbonaro (2000) e Carola Cavelli (2001) si sono fermate al primo turno e Diletta Cherubini (2002) e Sara Ziodato (2002) non hanno superato le qualificazioni.

In Israele, in un torneo di grado 3, secondo turno raggiunto da Gabriele Bosio (2000), Gianmarco Ferrari (2000) e Matteo Arnaldi (2001); primo turno per Filippo Speziali (2000) e qualificazioni non superate per Andrea Cugini (2001).

A Liverpool, nel locale torneo G5, nel femminile, quarti di finale per Matilde Mariani (2002) e secondo turno per Eleonora Alvisi (2003), mentre nel maschile non hanno superato le quali Cristian Calvelli (2001) e Leonardo Chiari (2000).

Infine, in Paraguay, in un torneo G5, primo turno per Flaminia Maria Valci (2000) e alle Bahamas, sempre in un G5, primo turno anche per Giulia Tatini (2000).

Paolo Angella