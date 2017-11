Approvata dalla WTA la norma “Mertens-Vickery” nei tornei dello Slam

Oltre ai cambiamenti annunciati dall’ITF per i tornei del Grand Slam, la WTA ha colto l’occasione per annunciare i propri cambiamenti che entreranno in vigore nel 2018.

Per evitare casi come quello che si è verificato quest’anno tra Vickery e Mertens, dove entrambe le giocatrici volevano ritirarsi dal torneo per giocare le qualificazioni dell’ Australian Open, a partire dal prossimo anno, nessuna ragazza iscritta alla Fasi di qualificazione dei tornei del Grande Slam potrà partecipare a un torneo WTA della settimana precedente (come il torneo di Hobart per esempio).

In parole chiare chi sarà presente nella entry list delle qualificazioni di uno Slam e nel WTA che si disputa nella medesima settimana, sarà automaticamente cancellata dal WTA alla chiusura delle liste per l’accesso alle quali dello Slam.

Chi si ritirerà poi dal torneo solo per partecipare ad un altro torneo la settimana successiva avrà una pesante multa.

La notizie del gennaio scorso

