ATP Finals: Grigor Dimitrov supera in tre set David Goffin, facendo valere la sua maggior potenza. E’ il successo più importante in carriera per il bulgaro (di M. Mazzoni)

Ore 20.45 dice il Big Ben. Grigor Dimitrov corre verso rete, ma la volee di Goffin è troppo tagliata, muore appena prima del nastro. Game Set Match Dimitrov! Il bulgaro crolla a terra, a pancia in giù, in un pianto liberatorio. Ha appena vinto il Masters, le ATP Finals, il torneo più importante della sua carriera. Anni di tennis vissuti tra un talento indiscutibile ma tanti, troppi problemi, e l’incapacità di trovare la stabilità e la giusta via per spiccare il volo. In questo 2017 così strano sotto tanti punti di vista, ha trovato spazio, ed ha vinto. Ha appena vinto il torneo di fine anno, sconfiggendo Goffin in tre duri set. Una finale vissuta a strappi, sussulti di buon tennis e cali di tensione. Prevedibile visto che era per entrambi “il match della vita”, mai arrivati così in alto. Goffin ha giocato forse meglio come tennis puro, ma è mancato nelle fasi agonistiche più difficili, quando più che la tecnica contava la forza, la solidità, la capacità di resistere e controbattere. Strano che proprio Dimitrov, “gran braccio” ma di solito meno solido, abbia prevalso proprio eccellendo per il fisico, la resistenza, la fase di difesa e contrattacco. Ha trovato buoni punti col servizio, ma ha vinto soprattutto per l’esser stato più solido, e tatticamente pronto a cambiare ritmo col rovescio e prendersi rischi contenuti. Ha disputato una settimana davvero intensa sul piano atletico, sprizzando energia e velocità. Questo forse il suo miglioramento assoluto in stagione, continuità fisica più che tecnica. E’ stato bravo ad usare il back di rovescio, perché sulla diagonale di sinistra ha dato poco ritmo al rivale e palle di varia altezza e profondità, togliendo riferimenti e forzando errori in momenti importanti. David ha probabilmente sprecato una grande occasione, perché ha sempre pagato negli scontri diretti, e rispetto al Dimitrov del girone quello odierno era più battibile. Resta per lui un torneo enorme, in cui ha sconfitto Nadal e Federer. Ecco la cronaca della finale.

Si inizia alle 18.15 di Londra, con Dimitrov alla battuta. Goffin si sposta bene e trova immediatamente un dritto lungo linea vincente. Risponde Grigor, botta violenta di servizio. Si poteva pensare ad un inizio titubante, con entrambi al match più importante della loro carriera. Nessuna tensione, i due spingono e cercano la riga, cercano di imporre il proprio gioco. Dimitrov forza un dritto che gli costa la palla break. Si salva con un dritto cross, ma fortunato per l’aiuto del nastro nello scambio. Le palle break diventano due, altro dritto vola lungo. Ed il break arriva! David si sposta e tira un dritto inside out di risposta perfetto, imprendibile. Break Goffin, 1-0, che sembra non essersi “spento” dopo la clamorosa rimonta su Federer di ieri. Il belga è estremamente preciso, velocissimo coi piedi e molto aggressivo. Sbaglia il primo rovescio del match, ne approfitta il bulgaro, che apre a tutta l’angolo e fa correre il rivale. 30-40, palla del contro break per Dimitrov. Non se la gioca bene, insiste a cercare il dritto, ma corre troppo e perde la misura. Forza anche David un rovescio in corsa, altra palla break. Scambio duro, lo governa Dimitrov e provoca l’errore. Break Dimitrov, 1 pari. Più errori che vincenti, ma c’è agonismo e non paura. E di nuovo 2 palle break, stavolta per Goffin. Affretta l’attacco Grigor sulla seconda, fulminato da un passante cross di David perfetto. Break Goffin, 2-1. Manca al momento il servizio, colpo che invece nel torneo ha aiutato assai il bulgaro, soprattutto nella loro sfida di round robin. Goffin trova finalmente un paio Ace, tiene il servizio, 3-1 avanti. Adesso ha troppa fretta Grigor, giusto voler tenere in mano il gioco ma Goffin è veloce e preciso, copre benissimo il campo e non concede molto. La fretta fa sbagliare Dimitrov, di nuovo sotto 15-30, e senza punti diretti con la battuta. Qualcosa evidentemente non va, anche le seconde sono corte, e David ne approfitta trovando risposte ficcanti. Grigor si salva con uno scambio vivace, ben condotto, e finalmente una bella prima esterna. 2-3. Dimitrov sembra aver “tarato” meglio il dritto, colpo che in settimana ha brillato per potenza e precisione. 30 pari. Servizio esterno e rovescio cross perfetto, nono vincente al momento (vs. solo 1 del rivale). 4-2 Goffin, lucido, reattivo e molto leggero in campo. Sembra da tutte le parti. Dimitrov deve aumentare il “punch”, il peso di palla per scalfire le sicurezze del belga, ed infatti dal gioco precedente arrota di più la palla ma la gioca con maggior vigore. Resta in scia, 3-4. Ottavo game, il belga sbaglia all’improvviso un paio di rovesci, quando finora l’aveva sempre tirato col pilota automatico. 0-30. Si prende il rischio con un serve and volley, per far sentire la sua presenza in campo e non spazio al rivale. Si ripete, ancora, servizio e volee addirittura con la seconda, un arrembaggio che funziona, giocato in modo ineccepibile anche dal punto di vista tecnico. Rovina tutto con un doppio fallo, malamente in rete, e chance del quattro pari per Dimitrov. Se lo gioca malissimo, forzando un dritto di scambio. Ha probabilmente avvertito la tensione, Grigor ringrazia e sale 4 pari dopo 35 minuti. Il terzo punto del game è fantastico: grande scambio, recupero da equilibrista di Dimitrov e tocco, si accende l’O2 Arena. C’è lotta, è il momento decisivo del set, e c’è anche spettacolo. Sorpasso bulgaro, 5-4 avanti. Risponde Goffin, 5 pari, e spinge il belga. Attacca sul 15-30 ma non riesce a chiudere un volee in allungo. Dimitrov sale 6-5, e gioca alla risposta con enorme attenzione. Cambia ritmo e provoca l’errore di Goffin. 0-30! A due punti dal set Dimitrov. Sul 15-30 Grigor sceglie in momento ideale per l’attacco, un lungo linea ficcante che provoca l’errore in passante. 15-40, due set point Dimitov! Annulla la prima David con lo schema servizio al centro e dritto cross; annulla anche la seconda con un contro piede fulminante. Grigor non molla la presa, strappa anche una terza chance… che però David cancella con la prima di servizio. Resta alto il pericolo per Goffin, che si lancia a rete ma non chiude di volo. Ringrazia Dimitrov, che ottiene il quarto set point. Si scambia, e stavolta è Grigor a tirare lungo un dritto. Il game diventa una lotta, palle fuori di un soffio, doppio fallo. Quinto set point per Dimitrov… è quello giusto. 7-5 Dimitrov, un set vinto al fotofinish, ma meritato per come è tornato in partita dopo esser stato sotto. Goffin dopo una partenza sprint ha pagato il cambio di ritmo del rivale, perdendo un po’ di campo e forzando qualche attacco, non chiuso a rete.

Secondo set, Dimitrov al servizio. Sullo slancio del primo set, tiene a zero il servizio. L’inerzia del match è dalla parte di Grigor, da qualche game più sicuro e positivo con la prima, e più in controllo dello scambio, tanto che David, per cercare di interrompere questo momento, forza troppo e sbaglia, giocando sopra ritmo. Sceglie bene i tempi per l’attacco il bulgaro, più sereno. Il set segue i turni di servizio, con lo stesso canovaccio tecnico. E’ salito Goffin con il servizio (due game tenuti a zero), ma deve ritrovare la chiave per scardinare il rivale alla risposta. Dimitrov “la pensa diversamente”, con buone percentuali di prime e gestendo bene gli attacchi a rete, non concede che le briciole. E’ molto bravo in questa fase Grigor a cambiar ritmo col back di rovescio, attaccando immediatamente la palla tagliata (e più corta) del rivale. 3-2 Dimitrov. Sesto game, Goffin perde un paio di rovesci, 30 pari. E la prima scompare… Dimitrov “rema”, intuisce che è il momento di non regalare niente, perché sarà David a sbagliare. E così è. 30-40, palla break delicatissima. Comanda Goffin, Dimitrov regge, taglia, ringhia… l’accelerazione di Goffin è chiamata out, ma l’arbitro corregge la chiamata! C’ha visto giusto Layhani, David cancella con grande coraggio (e fatica) un momento difficile. Si salva Goffin, 3 pari, e forte del momento prende coraggio, torna più offensivo e vola 15-40. Dimitrov accusa il colpo, resta passivo, anche sul piano fisico, e subisce un gran bel pressing del rivale, che chiude con un ottimo dritto in avanzamento. Break Goffin, 4-3 avanti, bravo poi a consolidare il break ritrovando una posizione di campo più avanzata e rubando tempo di gioco a Grigor, tornato improvvisamente più passivo. L’inerzia è girata completamente, in un amen. Adesso Goffin libera tutta la velocità del suo braccio, trovando le migliori accelerazioni (come velocità) di tutto il match, ma esagera. Dimitrov resta in scia, sotto 4-5, il belga va a servire per chiudere il secondo set. Non trema il piccolo David, trova anche un Ace, il servizio più veloce dell’intero suo match. A zero chiude 6-4. Quando a metà parziale tutto lasciava pensare che mancasse poco alla fine, Goffin si è acceso ed ha travolto un Dimitrov improvvisamente spento sul piano dell’intensità.

Terzo set. Dimitrov al servizio, inizia male. Quella brillantezza con cui dominava lo scambio sembra svanito, ed anche la prima di battuta non lo sostiene. La seconda è tenera, centrale, facile preda della risposta di rovescio precisa di Goffin, che chiude gli occhi e spara. Vincente. 15-40, subito due palle break per il belga. Dimitrov rischia molto sulla seconda, con un kick assai vigoroso che sorprende il rivale. La gambe di Grigor sono meno reattive, arriva male sulla palla, in ritardo. Terza palla break Goffin. Ancora il servizio aiuta il bulgaro, e pure Goffin sparacchiando via male la risposta e poi una quarta palla break, quando il campo si era aperto in lungo linea. Il game diventa infinito, durissimo, già 14 punti. E la tensione è massima. Dimitrov alla fine lo porta a casa, con tanta fatica. Troppa forse. 1-0. Goffin forse accusa il peso delle chance mancate, torna più titubante, gioca troppo centrale e sbaglia. Dimitrov ce la mette tutta, “sgomma” e trova una difesa anche fortunosa che gli vale una palla break. Il belga si aggrappa alla battuta, tre ottime prime e si salva. La partita cala di qualità, forse troppa tensione con l’avvicinarsi della fine del match, e fioccano gli errori. 2 pari. Grigor trova un buon turno di servizio, il dritto più lungo e preciso. 3-2. Il match torna duro sul piano fisico, scambi più intensi, ed il bulgaro sale di nuovo. Tennis meno appariscente, meno proiettato in avanti, ma più solido. Intenso, tanto da invertire di nuovo l’inerzia. Vince tre punti di fila e strappa di nuovo una palla break, molto importante. Bravo Goffin a forzare un paio di rovesci cross, uno più forte dell’altro, il rivale non contiene. La partita si infiamma, stavolta più per la lotta che per la qualità di gioco. Il cambio di ritmo col rovescio infastidisce il belga, che affossa di rovescio. Altra palla break per Dimitrov, e non entra la prima… Molto attento il bulgaro, arriva in leggero ritardo sul rovescio Goffin, e la palla esce di poco larga. Break Dimitrov, avanti 4-2, a soli due game dal successo. Lo sguardo del campione di Cincinnati è adesso intenso, non accelera i tempi, serve prime non molto veloci ma assai liftate per non consentire risposte aggressive di incontro. Avanza e chiude di volo Grigor, consolida il break, 5-2, e vola 0-40 conquistando tre match point con colpi anche spettacolari. Il belga non crolla, resta concentrato e le annulla tutte. 3-5, adesso è Dimitrov a dover chiudere il match. Non prende grandi rischi, taglia il rovescio, cambia ritmo ma cerca più l’errore di Goffin che la giocata. Un servizio vincente vale il 40-15, due palle del torneo, stavolta col servizio. David prende l’iniziativa, avanza e forza l’errore, a cancellare la prima. Goffin comanda lo scambio, ma sbaglia sotto rete una volee banale, tagliata troppo. Game set match e torneo Grigor Dimitrov! Il bulgaro strappa il successo più importante in carriera, più di lotta e di fisico che di tecnica. Chiude alla grande il miglior anno in carriera, con la semifinale a Melbourne, la vittoria in un 1000 e questa enorme ciliegiona. Che possa essere la consacrazione ed il lancio di uno che è sempre stato più “bello che forte”? Il 2017 dirà.

Marco Mazzoni

@marcomazz

La partita punto per punto



ATP Nitto ATP Finals Grigor Dimitrov [6] Grigor Dimitrov [6] 7 4 6 David Goffin [7] David Goffin [7] 5 6 3 Vincitore: G. DIMITROV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 5-2 → 5-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 3-3 → 3-4 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 6-5 → 7-5 G. Dimitrov 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 4-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-4 → 3-4 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 2-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-2 → 1-3 G. Dimitrov 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

G. Dimitrov – D. Goffin

02:30:15

5 Aces 10

6 Double Faults 5

65% 1st Serve % 50%

47/67 (70%) 1st Serve Points Won 42/54 (78%)

18/36 (50%) 2nd Serve Points Won 22/53 (42%)

7/10 (70%) Break Points Saved 11/15 (73%)

16 Service Games Played 15

12/54 (22%) 1st Return Points Won 20/67 (30%)

31/53 (58%) 2nd Return Points Won 18/36 (50%)

4/15 (27%) Break Points Won 3/10 (30%)

15 Return Games Played 16

65/103 (63%) Total Service Points Won 64/107 (60%)

43/107 (40%) Total Return Points Won 38/103 (37%)

108/210 (51%) Total Points Won 102/210 (49%)

6 Ranking 8

26 Age 26

Haskovo, Bulgaria Birthplace Rocourt, Belgium

Monte Carlo, Monaco Residence Monte Carlo, Monaco

6’3″ (190 cm) Height 5’11” (180 cm)

176 lbs (80 kg) Weight 150 lbs (68 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2008 Turned Pro 2009

44/19 Year to Date Win/Loss 54/22

3 Year to Date Titles 2

7 Career Titles 4

$10,554,976 Career Prize Money $7,477,195