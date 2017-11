Biglietti disponibili per le Final Four di Serie A1

Campionato Serie A1 - Final Four

Da martedì scorso sono in vendita i biglietti per le finali di campionato di Serie A1.

I biglietti sono acquistabili presso le segreterie dei circoli tennis umbri Tennis Club Perugia (Via Bonfigli, 11), Junior Tennis Club Perugia (Via XX Settembre, 65/A), Circolo Tennis Foligno (Porta Romana), Tennis Training School Villa Candida (Viale Roma, 21), Circolo Tennis Olympia Gualdo Tadino (Loc. San Guido) e Circolo Tennis Montefalco (Via Artemio Franchi). E’ inoltre possibile prenotarli e ritirarli presso il Palasport durante l’evento scrivendo a desk@meftennisevents.com o telefonando al numero +39.392.5250271. Dall’8 al 10 dicembre nel 2.015 posti PalaPaternesi di Foligno (PG), sarà spettacolo!

Prezzo biglietti GIORNALIERI Venerdì € 5,00; Sabato € 10,00; Domenica € 10,00

ABBONAMENTO WEEKEND € 20,00

* BAMBINI FINO A 14 ANNI COMPRESI ENTRANO GRATUITAMENTE