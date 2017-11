Due coppie si ritirano dalle ATP Finals di doppio. Mahut-Herbert avevano ancora la possibilità di qualificarsi per le semifinali

Pochi minuti prima dell’inizio della loro partita alla Masters Cup di Londra, Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert, entrambi convocati da Yannick Noah per affrontare il Belgio nella finale di Davis Cup, si sono ritirati nella loro ultima partita alle ATP Finals.

I francesi avevano vinto il loro primo incontro e perso il secondo. Presente per il terzo anno consecutivo alla manifestazione, i due in carriera non sono mai riusciti a qualificarsi per le semifinali.

Il motivo della loro rinuncia non è ancora stato comunicato ma i due giocatori hanno spiegato dopo la sconfitta dell’altro ieri di avere avuto l’influenza negli ultimi giorni.

Forse hanno scelto di preservarsi per la Coppa Davis, che inizierà tra otto giorni. Saranno sostituiti da Raven Klaasen e Rajeev Ram per la loro terza partita.

Dopo aver perso le prime due partite della fase a gironi alle ATP Finals 2017, la coppia formata da Marcel Granollers e Ivan Dodig ha deciso di ritirarsi dal torneo e sarà sostituita da Oliver Marach e Mate Pavic.

Una fine poco brillante per una coppia che ha avuto una grande stagione ma che non è stata in grado di giocare ad alti livelli in questo ultimo torneo a causa dell’esaurimento fisico e mentale accumulato negli ultimi mesi.

Camillo Santini