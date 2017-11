Brescia riparte dai giovani e aspetta Andreas Seppi. Il Main Draw verrà sorteggiato domenica

Otto italiani nelle qualificazioni degli Internazionali Città di Brescia: c’è attesa per valutare i progressi dei 19enni Giovanni Fonio ed Enrico Dalla Valle. Presenti anche il talentuoso Yann Marti e il davisman svizzero Luca Margaroli. Lunedì scatta il main draw: il più atteso è Andreas Seppi.

18 nomi per quattro posti in tabellone nella quarta edizione degli Internazionali Città di Brescia (43.000€, Play-It). Una serie di forfait ha consentito a diversi giocatori di entrare direttamente nel main draw, offrendo a parecchi elementi di classifica inferiore la possibilità di giocare in un torneo importante. La prima testa di serie è lo svizzero Yann Marti, gran talento ma spesso protagonista di qualche bizza comportamentale. Oggi è numero 505 ATP, ma è stato anche in 200esima posizione. Dopo un bye al primo turno, esordirà contro il vincente tra il bielorusso Aliaksandr Bury e il russo Alen Avidzba. In tabellone otto giocatori italiani: ranking alla mano, i più accreditati della vigilia sono Giovanni Fonio (n.876 ATP) e Giorgio Ricca (n.944). C’è attesa per Fonio: 19 anni, ha appena raggiunto il suo best ranking in virtù di una buona stagione nei tornei Futures, impreziosita dalle semifinali a Gubbio e dai quarti nella vicina Bergamo. Per lui è una preziosa occasione per misurarsi nel circuito Challenger: sfiderà l’austriaco Tristan Samuel Weissborn, specialista del doppio. Il 22enne Ricca, invece, attende il vincente tra Matteo Marfia ed Enrico Dalla Valle. Quest’ultimo è tra i giocatori da seguire con maggior attenzione: 19enne come Fonio, ha vissuto una buona carriera junior (lo scorso anno si era qualificato sia a Wimbledon che Us Open) e torna in Italia dopo aver giocato tre tornei in Thailandia. Una serie di buoni risultati nel circuito Futures gli hanno permesso di entrare tra i primi 1.000 ATP. Per lui vale lo stesso discorso fatto per Fonio: può misurare i suoi progressi in un torneo Challenger. Tra i vari protagonisti, si segnala un giocatore… da World Group di Coppa Davis: meno di due mesi fa, infatti, Luca Margaroli è stato convocato da Severin Luthi nella nazionale svizzera e ha giocato il doppio nel match contro la Bielorussia, che ha consentito ai rossocrociati di restare nel Gruppo Mondiale. Lo svizzero esordirà contro Davide Pontoglio, tra i beniamini del pubblico bresciano, per il secondo match sul Campo Centrale, nonché uno dei più attesi dell’intero programma (il programma scatterà alle ore 11).

IL MAIN DRAW ARRIVA DOMENICA: ECCO LE WILD CARD

Nel frattempo, sono state ufficializzate le wild card per il tabellone principale: oltre a quella per il giovane spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (classe 1999 e recente vincitore a Wimbledon Junior), i tre inviti FIT sono andati a Filippo Baldi, Liam Caruana e Andrea Pellegrino: tutti giovani che hanno partecipato alle qualificazioni “azzurre” per le recenti Next Gen ATP Finals. Baldi, peraltro, è arrivato ad un soffio dal vincerle, perdendo per un soffio contro Gianluigi Quinzi. Il main draw sarà sorteggiato nella mattinata di domenica e potrà contare su alcuni giocatori di grande prestigio: in particolare, i bresciani attendono con trepidazione l’esordio di Andreas Seppi. Per una serie di sfortunate coincidenze, l’altoatesino non aveva potuto giocare in nessuna delle tre precedenti edizioni, ma quest’anno ha confermato la sua presenza in una città a cui è particolarmente legato, essendo storico testimonial Pro Kennex, la cui sede è proprio a Brescia. Tutte le informazioni legate al torneo sono consultabili presso il sito, completamente rinnovato, www.internazionalitennisbrescia.com.

Tabellone di Quali

(1) Marti, Yann vs Bye

Bury, Aliaksandr vs (WC) Avidzba, Alen

(PR) Marfia, Matteo vs (WC) Dalla Valle, Enrico

Bye vs (8) Ricca, Giorgio

(2) Nema, Patrik vs Bye

Bye vs (WC) Mugelli, Pietro

Bye vs Guerrieri, Andrea

Bye vs (6) Matsukevich, Denis

(3) Klein, Lukas vs Bye

Bye vs Maiga, Riccardo

Bye vs Pontoglio, Davide

Bye vs (5) Margaroli, Luca

(4) Uzhylovskyi, Volodoymyr vs Bye

Bye vs (WC) Marelli, Roberto

Bye vs Weissborn, Tristan-Samuel

Bye vs (7/WC) Fonio, Giovanni