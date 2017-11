Gianluigi Quinzi dopo la sconfitta al quinto set contro Rublev alle Next Gen: “Quando ero sopra nel punteggio mi ha attraversato la mente il pensiero che stavo battendo il numero 1 del torneo, ma comunque non ero abbastanza convinto di potercela fare” (Con il video della partita)

Gianluigi Quinzi : “Ci ho sperato fino all’ultimo, ma mi è mancato qualcosa nei due tie-break e forse non ci ho creduto abbastanza. Nei punti importanti ho messo poche prime e non sono stato sufficientemente incisivo col diritto. Fabio Gorietti, il mio allenatore, mi diceva di cambiare spesso la direzione dei colpi per non dargli riferimenti, altrimenti se lui può colpire in tranquillità fa veramente male. Ma non sempre sono riuscito a eseguire il compito. A questi livelli non sono ancora abituato, anche fisicamente, quindi nel finale ho sofferto un po’”.

“Cosa mi è piaciuto di me stesso? Ho servito molto bene, sono stato positivo su ogni punto. Quando ero sopra nel punteggio mi ha attraversato la mente il pensiero che stavo battendo il numero 1 del torneo, ma comunque non ero abbastanza convinto di potercela fare. Mi spostavo bene, sono stato anche aggressivo col diritto e muovevo bene la palla. Insomma, ho fatto una buona partita e tanto più di così in fondo non potevo fare, quindi qualche rimpianto resta, ma è relativo.

Paradossalmente, quando si alza il livello e la velocità di palla aumenta, gioco addirittura meglio, per via delle mie caratteristiche tecniche. E anche perché non ho niente da perdere, entro più sereno in campo. Inoltre contro giocatori come Rublev sai bene che devi giocare al cento per cento delle tue possibilità, altrimenti ti mangiano… Se ti prende il campo col diritto, il russo ti massacra, in particolare su un campo veloce”.

“Io già non ero sicuro di passare le qualificazioni, visto che c’erano tanti italiani forti in gara. Ora sono qui e ho giocato alla pari con uno tra i primi 50 al mondo e tra i giovani più forti di quest’anno. Come ho detto altre volte, tennisticamente so di valere questo livello, mentre il problema è trovare la continuità: fare le stesse cose per più tempo. Rublev e gli altri hanno questo vantaggio, di giocare bene praticamente sempre, soprattutto nei punti importanti. Ora troverò Denis Shapovalov, che è un altro avversario ostico, molto diverso rispetto al russo. Non lo conosco bene ma è aggressivo e ha un rovescio lungo linea che fa male. Io starò lì sempre punto su punto, come ho fatto oggi. Mi serve solo un bel massaggio per rimettermi in forma e per ricaricare le batterie, poi vedremo. Venderò cara la pelle in ogni partita”.