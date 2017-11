Gianluigi Quinzi e la sua qualificazione alle Next Gen di Milano: “Sono arrivato allo Sporting Milano 3 per giocare le qualificazioni con l’obiettivo di divertirmi e mostrare a tutti che ero tornato il Quinzi di qualche anno fa”

Intervistato dal sito della Federazione Italiana Tennis, Gianluigi Quinzi ha parlato del suo fine settimana vincente alle qualificazioni italiane Next Gen.

Ecco alcuni passi dell’intervista.

Gianluigi, come ci si sente a tornare tra i big?

“Come uno che si è ripreso il suo posto. Sono arrivato allo Sporting Milano 3 per giocare le qualificazioni con l’obiettivo di divertirmi e mostrare a tutti che ero tornato il Quinzi di qualche anno fa, anche se non era la mia superficie preferita. Ho detto al mio allenatore che volevo dare il massimo e dimostrare qualcosa a me stesso e agli altri. È andata bene, ce l’ho fatta”.

Che effetto fa tornare a giocare con rivali che battevi regolarmente, e che ora sono top 50 Atp?

“Qualche anno fa era tutto più semplice: gente come Coric e Chung non aveva il livello che ha raggiunto in seguito, non erano maturi e potevano sprecare molto, mentre oggi la loro forza è la solidità. Ma li affronto con fiducia, anche grazie a questa settimana di test che ho gestito nella maniera giusta, e che tutti noi italiani abbiamo giocato a un livello decisamente alto. Forse adesso per i favoriti ci sarà un po’ di pressione in più rispetto al passato, perché oggi sono loro che devono vincere, non io. Quindi sarò molto sereno e cercherò di giocarmi le mie chance, sperando di continuare a divertirmi”.

Nel girone trovi Chung, Rublev e Shapovalov, una vecchia conoscenza e due dei favoriti.

“Ritrovare Chung è un’emozione grandissima, perché mi riporta al passato ma pure perché affronto un giocatore in alto nel ranking. Peraltro anche con gli altri non è che l’emozione sia molto diversa. Shapovalov su campi veloci come quelli delle Next Gen si trova perfettamente a suo agio, gioca davvero bene e attualmente è da considerare come il favorito. Alla pari di Rublev, che ha disputato una stagione straordinaria. Pure l’altro girone è composto da grandi giocatori, ma li metterei un gradino sotto per la vittoria finale”.

Hai vissuto un periodo difficile. Quali sono adesso le tue condizioni fisiche?

“Ho una piccola contrattura alla schiena, non sono ancora al cento per cento ma nel complesso sto bene. La cosa importante è aver superato un problema al gomito che mi aveva preoccupato parecchio perché c’era un serio rischio operazione. Per fortuna è tutto rientrato e ora posso stare tranquillo continuando ad allenarmi normalmente”.

Quanto ti senti distante dal livello dei top 100?

“Ho già battuto giocatori dentro i top 100 o comunque vicino. Tecnicamente non c’è una grande differenza che mi separa da loro, tutt’altro. Il problema per stare lì stabilmente è trovare continuità, fisica e mentale. Diciamo che tecnicamente posso considerarmi top 100, mentalmente ancora no”.