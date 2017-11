Challenger Knoxville: Il Main Draw. Nessun azzurro al via

Challenger Knoxville | Indoor | $75.000

(1) Sandgren, Tennys vs Smith, John-Patrick

King, Kevin vs Harrison, Christian

Qualifier vs King, Darian

(PR) Klahn, Bradley vs (7) Mmoh, Michael

(4) Norrie, Cameron vs Kudla, Denis

Opelka, Reilly vs (WC) Hiltzik, Jared

Qualifier vs (Alt) Novikov, Dennis

Krueger, Mitchell vs (5) Fratangelo, Bjorn

(8) Paul, Tommy vs Qualifier

(WC) Valero, Luis vs Broady, Liam

Koepfer, Dominik vs Rubin, Noah

McDonald, Mackenzie vs (3) Fritz, Taylor

(6) Kozlov, Stefan vs Smyczek, Tim

(WC) Schneider, Ronnie vs Qualifier

Schnur, Brayden vs Giron, Marcos

(WC) Stodder, Timo vs (2) Laaksonen, Henri