Challenger Brescia, Toyota, Pune, Champaign e Santiago: Entry list. Il torneo di Brescia con ben nove top 100

A volte gli aggettivi è necessario pensarli, studiarli, a volte inventarli. Stavolta no, è bastato dare una breve occhiata all’Entry List degli Internazionali Città di Brescia affinché l’esclamazione sgorgasse, forte e chiara: stratosferica! Pochi, pochissimi Atp Challenger possono vantare un campo di partecipazione così forte. Solitamente, la qualità di un Challenger si misura con due parametri: il numero di top-100 Atp presenti e il cut-off.

Se il primo dato è tanto semplice perché algebrico, il secondo merita una spiegazione: sono ammessi di diritto 22 giocatori dei 32 totali, in base alla classifica mondiale (gli altri dieci posti sono quattro wild card, quattro qualificati e due eventuali special exempt, ovvero giocatori senza diritto di classifica che però sono arrivati almeno in semifinale nella settimana precedente). Bene, il ventiduesimo tennista ammesso al torneo bresciano è Mirza Basic, numero 158 Atp! Significa che tutti i giocatori al di sotto di quella soglia (appunto il cut off) saranno costretti a giocare le qualificazioni, che si preannunciano più vivaci che mai.

E poi c’è il numero dei top-100: Brescia ne ha attratti addirittura nove, e ce n’è per tutti i gusti. Il nome di maggior rilievo è Marcos Baghdatis, cipriota dalle immense qualità tecniche che vanta addirittura una finale Slam (Australian Open 2006), nonché una semifinale a Wimbledon e un passato da top-10. Ha superato i trent’anni ma è ancora molto competitivo (poche settimane fa è giunto in finale al torneo Atp di Chengdu) e non nasconde ambizioni importanti.

Ma se Baghdatis è molto esperto, ci sono due giovanissimi di enorme spessore: Borna Coric (classe 1996) guida l’entry list e vanta già un paio di vittorie su Rafa Nadal, nonché il primo titolo Atp conquistato in aprile a Marrakech. Numero 54 del mondo, ha un futuro da top-10 e arriverà direttamente da Milano, dove nei giorni precedenti giocherà le attese Next Gen Atp Finals. Non pago, chiuderà la sua stagione al Centro Sportivo San Filippo.

C’è poi Stefanos Tsitsipas (classe 1998), già presente l’anno scorso e che sta facendo progressi clamorosi: appena entrato tra i primi 100, è considerato tra i più talentuosi della tanto reclamizzata “Next Gen”. Per i bresciani sarà una straordinaria occasione per misurarne i progressi. Come nel 2016, Brescia rappresenterà l’ultimo test per un finalista di Coppa Davis: l’anno scorso fu Leonardo Mayer, stavolta arriverà Ruben Bemelmans, facente parte del quartetto belga che dal 24 al 26 novembre si giocherà l’Insalatiera a Lille, contro la Francia.

Il precedente di 12 mesi fa è incoraggiante, inoltre Bemelmans darà il massimo perché sta cercando di convincere il suo capitano a concedergli un posto in singolare, scippandolo a Steve Darcis. Nei giorni scorsi, ha raggiunto la sua prima semifinale in carriera in un torneo ATP. C’è anche Guillermo Garcia Lopez, ex top-30 desideroso di rivincita e che soltanto due mesi fa raggiungeva la finale nella vicina Manerbio, senza dimenticare Marton Fucsovics, l’uomo che ha incredibilmente riportato l’Ungheria nel Gruppo Mondiale di Coppa Davis.

SEPPI E BERRETTINI GUIDANO LA PATTUGLIA AZZURRA

L’Italia festeggia: alla quarta edizione, è finalmente confermata la presenza di un giocatore amatissimo dal pubblico e molto legato a Brescia, in virtù del suo storico accordo con Pro Kennex: sarà della partita Andreas Seppi, numero 89 Atp vera e propria star al pari di Baghdatis.

La carriera di Andreas è ben nota e non necessita di presentazioni, se non il fatto che a 33 anni non ha nessuna intenzione di arrendersi: per lui, Brescia sarà un trampolino di lancio per un 2018 da protagonista. Iscritto anche Matteo Berrettini: il futuro numero 1 italiano, probabilmente, arriverà al San Filippo dopo aver giocato le Next Gen Atp Finals ed è reduce da una stagione fantastica, andata ben oltre ogni aspettativa. Sogna di chiudere l’anno tra i top-100 e conquistarsi il main draw dell’Australian Open, ma soprattutto vorrà prendersi una rivincita dopo il match perso dodici mesi fa, al fotofinish, contro Lukas Lacko.

Fu a Brescia, per sua stessa ammissione, che il romano avvertì un “click” nella sua giovane carriera. Ammessi di diritto anche Stefano Travaglia (fantastico protagonista stagionale, capace di qualificarsi sia a Wimbledon che Us Open), nonché Salvatore Caruso. Senza dimenticare che tre delle quattro wild card andranno a giocatori italiani in virtù dell’accordo con la Fit: è probabile che due di queste spetteranno ai giovani Lorenzo Sonego e Matteo Donati, in gran forma nel periodo.

OGNI GIOCATORE, UNA STORIA

Ma ciò che impressiona, davvero, è la qualità complessiva del campo di partecipazione. In altri tornei, diversi giocatori non menzionati fino ad ora sarebbero da “copertina”. Come dimenticare Ricardas Berankis, ex n.1 junior che arriva da un lungo stop ma si è ripreso alla grande, tanto da raggiungere la finale all’Atp di Mosca? O altri giovanissimi come Alexander Bublik (funambolico e divertente) e Quentin Halys (finalista a Bergamo in febbraio)? C’è anche Malek Jaziri, tunisino con una storia affascinante alle spalle: era sul campo da tennis nella sua Bizerte, quando sentì il rumore di spari ed elicotteri. Era appena iniziata la Rivoluzione che avrebbe destituito Ben Ali. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. Se la quarta edizione doveva sancire un salto di qualità, gli Internazionali Città di Brescia hanno avuto molto, molto di più. Un record da salto con l’asta. Da finire nella stratosfera.

Settimana (13-19 Novembre 2017)

CHAMPAIGN , IL. USA (IH) $75,000

BRESCIA , Italy (IS) €43,000+H

SANTIAGO , Chile (CL) $50,000+H

PUNE , India (H) $50,000+H

TOYOTA , Japan (IS) $50,000+H

