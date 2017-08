Us Open: Parlano Paolo Lorenzi e Thomas Fabbiano dopo i successi di questa notte. Fabbiano “Il match contro Thompson l’ho vinto anche di testa. A inizio quinto set ero sotto 2-0 ma ho colto da parte sua dei segnali di stanchezza”

Paolo Lorenzi : “Pure Nadal che ci ha perso a Wimbledon ha detto che non riesce a leggere il servizio di Muller. Per me è stato semplice, ho studiato Muller su youtube…”

Ho cominciato male, poi sono entrato in partita e sono riuscito ad allungare gli scambi, cosa che contro Muller non è affatto semplice ma fondamentale se vuoi metterlo in difficoltà. Se gli lasci campo gioca con grande aggressività e comanda gli scambi. Il tie break del terzo set probabilmente è stato decisivo per indirizzare dalla mia parte la sfida. Ho giocato davvero bene trovando tre passanti che lo hanno spiazzato. Non guardo alla mia età ma ai risultati”.

Thomas Fabbiano : “I motivi della crescita di questi ultimi mesi? Ho fatto il mio percorso, i risultati che sto raccogliendo adesso sono il frutto del lavoro fatto negli anni. Sono migliorato molto fisicamente e mentalmente. Il match contro Thompson l’ho vinto anche di testa. A inizio quinto set ero sotto 2-0 ma ho colto da parte sua dei segnali di stanchezza. Sicuramente lo era più del sottoscritto e ne ho approfittato.

Con Paolo siamo amici, lo stimo come giocatore e professionista, è un esempio. Quando possiamo ci alleniamo insieme, lo abbiamo fatto sia qui a New York che a Winston Salem la scorsa settimana. Mio fratello che è qui con me mi ha detto solo poco fa che affronterò proprio Paolo al terzo turno. Ci giocheremo questa sfida ed è una grande soddisfazione per entrambi”.