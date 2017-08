Challenger Como: I risultati della seconda giornata. Matteo Donati accede al secondo turno. Fuori gli altri azzurri (Video)

Matteo Donati ha esordito positivamente nel torneo challenger di Como.

Il tennista piemontese (n. 438 Atp), in gara con una wild card, ha battuto in rimonta per 57 63 62 l’austriaco Lenny Hampel (n.371 Atp): prossimo ostacolo per lui il polacco Jerzy Janowicz (n. 110 Atp), secondo favorito del seeding.

Fuori, invece, Stefano Napolitano (n. 190 Atp) che si è arreso al portoghese Gastao Elias (n. 153 Atp) per 67(3) 63 63, Federico Gaio (n.303 Atp), ripescato come lucky loser, che ha ceduto per 76(2) 62 al francese Kenny De Schepper (n.147 del ranking mondiale), ottava testa di serie, e Gianluca Di Nicola (n.703 Atp), passato attraverso le qualificazioni, sconfitto per 61 64 dal 17enne canadese Felix Auger-Aliassime (n.227 Atp), uno dei Next Gen emergenti di questa stagione.

Challenger Como | Terra | e43.000 – 1° Turno

CENTRALE – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Kenny De Schepper vs [LL] Federico Gaio



CH Como Kenny De Schepper [8] Kenny De Schepper [8] 7 6 Federico Gaio Federico Gaio 6 2 Vincitore: K. DE SCHEPPER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. De Schepper 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 K. De Schepper 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 F. Gaio 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 K. De Schepper 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 K. De Schepper 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 K. De Schepper 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 K. De Schepper 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 K. De Schepper 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 K. De Schepper 0-15 15-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 F. Gaio 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 K. De Schepper 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-1 → 1-2 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 K. De Schepper 0-15 0-30 0-40 df df 0-0 → 0-1

2. Jeremy Jahn vs Steven Diez



CH Como Jeremy Jahn Jeremy Jahn 6 6 Steven Diez Steven Diez 1 2 Vincitore: J. JAHN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Jahn 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 S. Diez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 J. Jahn 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Diez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Jahn 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Diez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 J. Jahn 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 S. Diez 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Jahn 40-30 5-1 → 6-1

3. [LL] Kamil Majchrzak vs [2] Jerzy Janowicz



CH Como Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 3 4 Jerzy Janowicz [2] Jerzy Janowicz [2] 6 6 Vincitore: J. JANOWICZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Janowicz 15-0 30-0 4-5 → 4-6 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-5 → 4-5 J. Janowicz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 K. Majchrzak 15-0 30-0 ace 2-4 → 3-4 J. Janowicz 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. Janowicz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Janowicz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Janowicz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 J. Janowicz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Janowicz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 K. Majchrzak 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Janowicz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-1 → 1-1 J. Janowicz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. Daniel Masur vs Tommy Robredo (non prima ore: 15:30)



CH Como Daniel Masur Daniel Masur 2 2 Tommy Robredo Tommy Robredo 6 6 Vincitore: T. ROBREDO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Robredo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-5 → 2-6 D. Masur 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 T. Robredo 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 2-4 D. Masur 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-3 → 2-3 T. Robredo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Masur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 T. Robredo 15-15 df 15-30 15-40 0-1 → 1-1 D. Masur 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Robredo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 D. Masur 0-15 0-30 df 0-40 df 2-4 → 2-5 T. Robredo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Masur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 T. Robredo 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Masur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 T. Robredo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Masur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

5. [Q] Corentin Moutet vs Teymuraz Gabashvili



CH Como Corentin Moutet Corentin Moutet 6 6 Teymuraz Gabashvili Teymuraz Gabashvili 2 4 Vincitore: C. MOUTET Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Gabashvili 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-3 → 5-3 T. Gabashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Gabashvili 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Gabashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 C. Moutet 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-0 → 1-1 T. Gabashvili 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Moutet 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-2 → 6-2 T. Gabashvili 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 C. Moutet 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-1 → 5-1 T. Gabashvili 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 3-1 T. Gabashvili 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 C. Moutet 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 T. Gabashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

6. [6] Guillermo Garcia-Lopez vs Jaume Munar (non prima ore: 18:00)



CH Como Guillermo Garcia-Lopez [6] Guillermo Garcia-Lopez [6] 0 6 Jaume Munar • Jaume Munar 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Munar 6-5 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 J. Munar 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

CAMPO 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [SE] Elias Ymer vs [4] Pedro Sousa



CH Como Elias Ymer Elias Ymer 4 0 Pedro Sousa [4] Pedro Sousa [4] 6 6 Vincitore: P. SOUSA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 P. Sousa 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 E. Ymer 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-4 → 0-5 P. Sousa 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 E. Ymer 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 df 0-2 → 0-3 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 E. Ymer 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Sousa 15-0 30-0 40-15 df 4-5 → 4-6 E. Ymer 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 P. Sousa 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 E. Ymer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 P. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 E. Ymer 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 E. Ymer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 2-0 → 3-0 P. Sousa 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 E. Ymer 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

2. Stefano Napolitano vs Gastao Elias



CH Como Stefano Napolitano Stefano Napolitano 7 3 3 Gastao Elias Gastao Elias 6 6 6 Vincitore: G. ELIAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 G. Elias 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 G. Elias 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 G. Elias 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-3 → 2-3 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 G. Elias 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Napolitano 15-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 G. Elias 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-5 → 3-6 G. Elias 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 G. Elias 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 G. Elias 15-0 ace 30-0 40-0 3-0 → 3-1 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 G. Elias 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 G. Elias 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Napolitano 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 G. Elias 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 4-4 → 4-5 S. Napolitano 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 G. Elias 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 G. Elias 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Elias 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Elias 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [3] Filip Krajinovic vs Dmitry Popko



CH Como Filip Krajinovic [3] Filip Krajinovic [3] 6 6 Dmitry Popko Dmitry Popko 1 1 Vincitore: F. KRAJINOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 D. Popko 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-1 → 6-1 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-1 → 5-1 D. Popko 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 F. Krajinovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 D. Popko 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Krajinovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Popko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 D. Popko 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 F. Krajinovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 D. Popko 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 F. Krajinovic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 D. Popko 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [WC] Julian Ocleppo / Andrea Vavassori vs [3] Ariel Behar / Joe Salisbury



CH Como Julian Ocleppo / Andrea Vavassori Julian Ocleppo / Andrea Vavassori 6 6 7 Ariel Behar / Joe Salisbury [3] Ariel Behar / Joe Salisbury [3] 7 4 10 Vincitori: BEHAR / SALISBURY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 A. Behar / Salisbury 0-1 A. Behar / Salisbury 0-1 1-1 1-2 2-2 2-3 2-4 3-4 4-4 5-4 5-5 6-5 7-5 8-5 9-5 9-6 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7

5. Pedro Sousa / David Vega Hernandez vs Alternate / (non prima ore: 22:30)



Il match deve ancora iniziare

6. [4] Johan Brunstrom / Igor Zelenay vs Luca Margaroli / David Pel



CH Como Johan Brunstrom / Igor Zelenay [4] Johan Brunstrom / Igor Zelenay [4] 6 6 Luca Margaroli / David Pel Luca Margaroli / David Pel 1 2 Vincitori: BRUNSTROM / ZELENAY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Brunstrom / Zelenay 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 L. Margaroli / Pel 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 J. Brunstrom / Zelenay 0-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 L. Margaroli / Pel 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 3-1 → 4-1 J. Brunstrom / Zelenay 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Margaroli / Pel 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 J. Brunstrom / Zelenay 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-0 → 2-0 L. Margaroli / Pel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Brunstrom / Zelenay 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 L. Margaroli / Pel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 J. Brunstrom / Zelenay 15-0 30-0 40-0 ace 4-0 → 5-0 L. Margaroli / Pel 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 J. Brunstrom / Zelenay 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 L. Margaroli / Pel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 J. Brunstrom / Zelenay 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

CAMPO 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Felix Auger-Aliassime vs [Q] Gianluca Di Nicola



CH Como Felix Auger-Aliassime Felix Auger-Aliassime 6 6 Gianluca Di Nicola Gianluca Di Nicola 1 4 Vincitore: F. AUGER-ALIASSIME Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 G. Di Nicola 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 G. Di Nicola 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 3-2 → 3-3 G. Di Nicola 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 G. Di Nicola 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 0-1 → 0-2 G. Di Nicola 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-1 → 6-1 G. Di Nicola 0-15 15-15 15-30 df 15-40 4-1 → 5-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 G. Di Nicola 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Di Nicola 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [Q] Constant Lestienne vs Mathias Bourgue



CH Como Constant Lestienne Constant Lestienne 4 2 Mathias Bourgue Mathias Bourgue 6 6 Vincitore: M. BOURGUE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Lestienne 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 M. Bourgue 0-15 0-30 0-40 df 1-5 → 2-5 C. Lestienne 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 M. Bourgue 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-3 → 1-3 M. Bourgue 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 C. Lestienne 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 0-2 M. Bourgue 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Lestienne 0-15 15-15 15-30 df 15-40 4-5 → 4-6 M. Bourgue 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 C. Lestienne 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Bourgue 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-4 → 2-5 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Bourgue 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 C. Lestienne 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 M. Bourgue 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Bourgue 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

3. [WC] Matteo Donati vs [Q] Lenny Hampel



CH Como Matteo Donati Matteo Donati 5 6 6 Lenny Hampel Lenny Hampel 7 2 3 Vincitore: M. DONATI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Donati 0-15 15-15 40-15 5-3 → 6-3 L. Hampel 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 M. Donati 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 L. Hampel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Donati 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 L. Hampel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 M. Donati 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Hampel 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Donati 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Hampel 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 M. Donati 30-0 40-0 4-2 → 5-2 L. Hampel 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 M. Donati 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 L. Hampel 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-2 → 2-2 M. Donati 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 L. Hampel 15-0 30-0 30-15 df 30-40 0-1 → 1-1 M. Donati 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Hampel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 M. Donati 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 L. Hampel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Donati 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 L. Hampel 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 M. Donati 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 L. Hampel 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Donati 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Hampel 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Donati 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 L. Hampel 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-0 → 2-0 M. Donati 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. Maximilian Neuchrist / Tristan-Samuel Weissborn vs [2] Aliaksandr Bury / Kevin Krawietz (non prima ore: 22:30)